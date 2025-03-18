أسعار الكحك والبسكويت 2025 مع اقتراب عيد الفطر المبارك.. ارتفاع طفيف

أسعار الكحك والبسكويت 2025 مع اقتراب عيد الفطر المبارك.. يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بأسعار الكحك والبسكويت، حيث تُعد هذه الحلويات من الطقوس الرئيسية التي يحرص الجميع على شرائها للاستمتاع بها خلال أيام العيد.

وتشهد أسعار الكحك والبسكويت 2025 تفاوتًا بين المحلات التجارية المختلفة بناءً على الجودة والنوع، مما يجعل بعض الأشخاص يتوجهون للمحلات المتخصصة أو المجمعات الاستهلاكية للشراء.

أسعار الكحك والبسكويت 2025 مع اقتراب عيد الفطر المبارك

ويعرض لكم الموجز أ تفاصيل أسعار الكحك والبسكويت 2025 مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار الكحك والبسكويت 2025

تتراوح أسعار الكحك والبسكويت 2025 في الأسواق المصرية حسب الحجم والنوع:

كحك سادة: حوالي 145 جنيهًا لـ 16 قطعة.

كحك مشكل: حوالي 310 جنيهات لـ 32 قطعة.

كحك بالعجوة: يصل إلى 145 جنيهًا لـ 16 قطعة.

علبة كحك مشكل (5 كيلو): حوالي 1700 جنيه.

كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا.

وتعتبر هذه الأسعار متوسطة مقارنة بالأنواع الأخرى ذات الجودة الأعلى، حيث يفضل الكثيرون شراء الكحك من المحلات الشهيرة التي تقدم تشكيلة متنوعة من الحشوات والنكهات.

أسعار البسكويت في 2025

أما بالنسبة للبسكويت، فتعتمد الأسعار على الأنواع المختلفة:

بسكويت النشادر: حوالي 170 جنيهًا للكيلو.

بسكويت سادة: يصل إلى 250 جنيهًا للكيلو.

بسكويت جوز الهند: حوالي 260 جنيهًا للكيلو.

بسكويت برتقال: حوالي 250 جنيهًا للكيلو.

بسكويت شوكولاتة: حوالي 80 جنيهًا للباكيت (20 قطعة).

وتستمر أسعار البسكويت في التفاوت، حيث يفضل البعض شراء الأنواع الشهيرة التي تتميز بجودة عالية.

نصائح للمستهلكين عند شرا أسعار الكحك والبسكويت 2025

يُنصح للمستهلكين بالتحقق من جودة المنتجات قبل الشراء، وشراء الكحك والبسكويت من المحلات الموثوقة لضمان الحصول على منتجات طازجة وآمنة ،كما يُنصح بمقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة للحصول على أفضل العروض.

ومع اقتراب عيد الفطر 2025، تُظهر الأسعار في السوق المصري زيادات ملحوظة في أسعار الكحك والبسكويت مقارنة بالعام السابق وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات خلال موسم العيد، وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في الأسعار، لا يزال المواطنون يواصلون شراء هذه الحلويات كجزء من طقوس الاحتفال بالعيد.

وفي الختام، تعد أسعار الكحك والبسكويت في عيد الفطر 2025 في مصر مناسبة للمستهلكين، وتتوفر العديد من الخيارات التي تناسب جميع الفئات ،ورغم تفاوت الأسعار، تظل هذه الحلويات جزءًا أساسيًا من احتفالات العيد التي ينتظرها المصريون كل عام.

اقرأ أيضا :

اول ايام عيد الفطر 2025.. متى ينتهي رمضان هذا العام؟

اسعار الكحك والبسكويت ٢٠٢٥.. بكام الغريبة والبيتي فور