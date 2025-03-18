اول ايام عيد الفطر 2025.. متى ينتهي رمضان هذا العام؟

بعد مرور 15 يوما من شهر رمضان 2025، بدأ العديد من المسلمين يتساءلون عن اول ايام عيد الفطر 2025، وإجازة عيد الفطر المبارك 2025، في القطاع العام والخاص.

اول ايام عيد الفطر 2025

وخلال السطور، يقدم الموجز، اول ايام عيد الفطر 2025 بالإضافة إجازة عيد الفطر 2025، ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظات مصر.

اول ايام عيد الفطر 2025

وكشفت الحسابات الفلكية، موعد اول ايام عيد الفطر 2025 المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك 2025، إذ أن حسابات معهد الفلك أوضح تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا، يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر 2025

وحول عدد إجازة اول ايام عيد الفطر 2025، فمن المقرر أن يتم تحديد عددها بعد تحديد موعده الرسمي والإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 رسميًا، بعد أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بعدد أيام الإجازة.

اول ايام عيد الفطر 2025

رمضان 2025 كم يوما؟

وحسمت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يومًا، وآخر أيامه 29 مارس 2025.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 6:12 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:16 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 6:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 6:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في العريش: 6:01 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الطور: 6:03 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سانت كاترين: 6:01 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6:14 صباحًا

اول ايام عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 6:12 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 6:11 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق: 6:10 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بنها: 6:12 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في شبين الكوم: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 6:11 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 6:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 6:07 صباحًا

اقرأ أيضًا:

عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025.. اعرف وقت فطارك