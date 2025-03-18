موعد اجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. اعرف باقي كام يوم؟

موعد اجازة عيد الفطر 2025.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجازة عيد الفطر 2025 في مصر، حيث يعتبر هذا العيد من أهم المناسبات التي ينتظرها الجميع للاستمتاع بالأوقات مع الأهل والأصدقاء، وكذلك للاحتفال بعد شهر رمضان المبارك.

يزداد الاهتمام بمواعيد الإجازات بسبب اقتراب نهاية الشهر الفضيل، حيث أوشك ثلثه الأوسط على الانتهاء، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد اجازة عيد الفطر.

موعد اجازة عيد الفطر 2025

من المقرر أن تبدأ اجازة عيد الفطر في مصر لعام 2025 يوم الأحد 30 مارس، وهو أول أيام عيد الفطر. ستستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، لتكون مدة الإجازة خمسة أيام متواصلة، كما تبدأ الإجازة الرسمية من يوم الجمعة 28 مارس، حيث يعتبر يوم الجمعة اليوم الأخير من شهر رمضان، وتمتد حتى يوم الثلاثاء، بعد تحديد موعد عيد الفطر بشكل رسمي، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل مجلس الوزراء.

اجازة عيد الفطر للموظفين 2025

إجازة عيد الفطر 2025 تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك في وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتتيح هذه الإجازة للموظفين قضاء وقتهم في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية مع أسرهم وأصدقائهم.

كيفية تحديد موعد عيد الفطر

تستند دار الإفتاء المصرية إلى استطلاع هلال شهر شوال في مساء يوم السبت 29 رمضان، الموافق 29 مارس 2025، لتحديد بداية عيد الفطر، كما يعتمد تحديد موعد العيد على رؤية الهلال بالعين المجردة، وفي حالة عدم رؤية الهلال، يتم إكمال شهر رمضان 30 يومًا، بناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2025 هو الأحد 30 مارس، لكن القرار النهائي يعتمد على رؤية الهلال في ذلك اليوم.

الحسابات الفلكية وموعد عيد الفطر

وفقًا للحسابات الفلكية، تشير التوقعات إلى أن شهر رمضان 2025 سيكون 29 يومًا، ويبدأ شهر شوال يوم الأحد 30 مارس، بناءً على ذلك، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2025 في هذا التاريخ. ومع اقتراب العيد، ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن موعده بناءً على رؤية الهلال التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية.

والسبت.

موعد اجازة عيد الفطر وعدد الايام

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