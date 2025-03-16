رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025.. أجمل العبارات للأقارب والأصدقاء

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك يقبل المسلمون علي البحث عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025،وفيما يلي يرصد موقع الموجز اجمل عباراة التهنئة بعيد الفطر.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025

أهمية تهنئة المسلمين في عيد الفطر المبارك 2025

يعد تهنئة المسلمين بعضهم البعض من مظاهر تعظيم شعيرة العيد، ولا حرج من استخدام رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025، والتي تحمل في طياتها مشاعر المحبة والود وتعزز الروابط الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء والجيران وزملاء العمل.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025 للأهل والأقارب

مع قدوم عيد الفطر المبارك تتزايد مشاعر الفرح والمحبة والتسامح بين الأهل والأقارب حيث يتبادلون التهاني التي تعمل علي تعزيز العلاقات وإليكم رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025:

كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد وأتمنى لكم جوا مليئا بالسعادة والفرحة.

أتقدم بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات إليكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كل عام وأنتم طيبين أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

جعله الله عيدًا سعيدًا ومباركًا عليكم وعلينا جميعا.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعله عيدا سعيدا.

أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد الفطر المبارك فرصة لتعزيز روح التسامح.

ندعو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025 للأصدقاء

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2025

"إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير".

"العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم، كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير".

"بالعود والبخور، برشات العطور، بأسمى آيات السرور، نبارك لك عيد الفطر السعيد، كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع".

"كم غمرتوني بصداقتكم الصادقة الجميلة، كم غمرتوني بأرواحكم النقية، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعيد فطر سعيد عليكم وكل عام وأنتم والأسرة بخير".

موعد عيد الفطر المبارك

وفقا للحسابات الفلكية فإن أول عيد الفطر المبارك وشهر شوال يوافق 30 مارس الجاري، علي أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 رمضان 1446هـ لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في محافظة القاهرة مع بلوغ الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

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