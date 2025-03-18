مرتبات شهر مارس 2025 تصرف مبكرًا قبل عيد الفطر.. إليك الجدول الكامل

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير السيولة المالية اللازمة للأسر المصرية خلال هذه الفترة، ما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد للاحتفال بالعيد دون ضغوط مالية، لذلك يرصد الموجز الجدول كامل بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف الرواتب سيبدأ يوم الأحد 23 مارس 2025، أي قبل الموعد المعتاد بيوم واحد، ليشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية على مدار عدة أيام، وفق جدول زمني منظم.

ومن المقرر أن يتم استكمال الصرف حتى يوم 27 مارس لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون ازدحام أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات شهر مارس

تفاصيل جدول صرف مرتبات مارس 2025

سيتم توزيع الصرف على عدة أيام وفقًا للجهات الحكومية المختلفة، حيث ستبدأ بعض المؤسسات بالصرف في اليوم الأول، ثم تتوالى باقي الجهات تباعًا.

• الأحد 23 مارس 2025: يشمل جهات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزارات التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

• الاثنين 24 مارس 2025: يشمل العاملين في وزارات مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، الشباب والرياضة، إلى جانب هيئات مثل الأزهر الشريف، النيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة.

• بداية من الثلاثاء 25 مارس حتى الخميس 27 مارس 2025: سيتم استكمال الصرف لمن لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم في الأيام الأولى.

أماكن الصرف وطرق الحصول على مرتبات مارس 2025

يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال عدة قنوات، أبرزها:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

• فروع البنوك المختلفة التي تقدم خدمات السحب النقدي.

• مكاتب البريد التي تتيح إمكانية السحب لمن لا يمتلكون حسابات بنكية.

زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات قريبًا

في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة زيادات سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025.

وتشمل هذه الزيادات:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، بدلاً من المبلغ الحالي.

• زيادة المعاشات بنسبة 15% لمواكبة معدلات التضخم.

• إضافة علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1,000 جنيه شهريًا.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

بناءً على القرارات الجديدة، سيتم تعديل رواتب الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه

• الدرجة العالية: 12,200 جنيه

• مديرو العموم: 10,600 جنيه

• الدرجة الأولى: 10,200 جنيه

• الدرجة الثانية: 8,900 جنيه

• الدرجة الثالثة (تخصصية): 8,300 جنيه

• الدرجة الرابعة: 7,800 جنيه

• الدرجة الخامسة: 7,500 جنيه

• الدرجة السادسة: 7,100 جنيه

صرف مرتبات شهر مارس

توجيهات لتسهيل عملية الصرف

ناشدت وزارة المالية العاملين بالدولة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والبنوك في أول أيام الصرف، حيث ستكون المرتبات متاحة على مدار الأيام المحددة لكل جهة.

كما أكدت أن جميع المستحقات ستصل لحسابات الموظفين دون أي تأخير، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات السحب لتجنب التكدس.

بهذا القرار، تسعى الدولة إلى دعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، وضمان حياة كريمة لجميع العاملين بالدولة، لا سيما مع اقتراب موسم الأعياد الذي يتطلب نفقات إضافية للأسر المصرية.

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