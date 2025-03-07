بشرى سارة لمعلمي الجيزة.. تنفيذ تعديل أساسي الراتب بالمكافآت والبدلات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بتاريخ 5 مارس 2025، قرارًا إداريًا يؤكد على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الخاصة بتعديل الأساسي للمكافآت والبدلات، وفقًا لما تم تحديده في أحكام قضائية سابقة، خاصة تلك المتعلقة بالتعديلات التي جرت في عام 2016.

ويأتي هذا القرار كخطوة هامة لتحسين وضع المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي بالجيزة، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.

ويقدم موقع الموجز تفاصيل القرار الجديد بشأن تعديل الأساسى للمكافآت والبدلات.

التنفيذ الفوري: تعليمات جديدة للمديرين والإدارات التعليمية

في إطار متابعة تنفيذ هذا القرار، شدد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بأقصى سرعة، وتوجه بتوجيهات واضحة إلى جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم القضائي، مع إرسال تقارير التنفيذ إلى المديرية في غضون أسبوع من تاريخ وصول الحكم إلى الإدارة، كما أشار إلى أن المسؤول عن التأخير في التنفيذ سيواجه المساءلة القانونية.

إجراءات التنفيذ والتحرك السريع

كما تم التأكيد على أن تنفيذ هذا القرار سيكون ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره، وتحت مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية شخصيًا، من جهة أخرى، طلبت المديرية من جميع الإدارات التعليمية والمدارس التنبيه على العاملين الذين حصلوا على أحكام قضائية بتعديل الأساسى، بضرورة التوجه إلى قسم الماهيات بالإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة.

تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة للمعلمين

في خطوة هامة لضمان حقوق المعلمين والعاملين في التعليم، يأتي هذا القرار ليعزز من العدالة المالية ويحقق التوازن بين الأجور والمكافآت المستحقة، وتعمل مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة على تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص تعديل الأساسى، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالتعليمات الصادرة، يُنتظر أن يساعد هذا الإجراء في تحسين الوضع المالي للمعلمين ويخفف من أي تأخير قد يطال مستحقاتهم.

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