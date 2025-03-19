تفاصيل منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة 2025

منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة 2025، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة 2025

موعد صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة 2025

وتقوم وزارة العمل، بصرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا لأول أيام عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة

وكشفت وزارة العمل، عن ارتفاع في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، من 1000 إلى 1500 جنيه، وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في إطار سعي الحكومة بهدف تعزيز مستوى الدعم المقدم لهذه الفئات المتضررة من غلاء الأسعار.

شروط الحصول على منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة

- يلزم على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- ويجب أيضاً ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- ويشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ويجب أن يكون إسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ويلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

- ويجب أن يكون إسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

- المولد النبوي الشريف.

- عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيدي الفطر والأضحى.

- عيد العمال.

تفاصيل جديدة بشأن منحة عيد الفطر المبارك

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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والفئات المستحقة