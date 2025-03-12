كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. وربط التسجيل

تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدم من مصر من اهم المنح التي تقدم من الحكومة والتي تساعد على تقديم الدعم للفئات المتضررة في سوق العمل، خصوصاً في ظل الظروف المالية التي تعاني منه بعض الأسر.

وفي اطار بحث العديد كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 ، ويعرض الموجز موعد وكيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يمكن للمواطنين المستحقين للمنحة الاستعلام بسهولة عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي باتباع الخطوات التالية: -

توجه إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط الرسمي .

اختر قسم "الخدمات الإلكترونية" من الشاشة الرئيسية.

حدد خيار "الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة".

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي.

اضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة فورًا.

شروط استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

حددت وزارة القوي العاملة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة:

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية المصرية ومقيم في أراضيها.

يجب أن يكون العامل غير حاصل على دخل ثابت.

يجب أن يكون العمر بين 20 و60 عامًا.

يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات وزارة العمل.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب المهن اليدوية أو التجارية ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

منحة العمالة الغير منتظمة

شروط استحقاق العمالة غير المنظمة 2025

اولا- يجب أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية المصرية

ثانيا- يجب ان يكون المتقدم يقيم داخل مصر.

ثالثا - يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

رابعا - يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم الثابت المبلغ المحدد للمنحة.

خامسا- أن يكون المتقدم مسجل في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة

سادسا- يجب ان يكون المتقدم من الأفراد العاملين في الحرف اليدوية أو أصحاب الأنشطة التجارية.

سابعا - يجب على المتقدم أن يكون لايمتلك أي سجلات تجارية.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

ورقة حالة تبين مهنة العامل غير المنتظم.

صورة من البطاقة الشخصية للفرد المقدم.

صورة من عقد السكن مثل فاتورة الكهرباء، الغاز، الهاتف، أو المياه، بالإضافة إلى عقد الإيجار.

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