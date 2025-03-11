معلومات مهمة عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. بركة رمضان 2025

يتساءل العديد عن طريقة التسجيل من أجل الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة؟، وذلك بعدما قررت الحكومة رفعها مرتين خلال هذا العام الأولى في شهر يناير من 500- 1000 جنيه، والثانية في شهر رمضان المبارك إلى 1500 جنيه، والتي يتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان

خطوات التسجيل من أجل الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يمكن للعمال غير المنتظمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل بإتباع الخطوات التالية:

- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

- ثم اختيار “التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025”.

- وبعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

رقم بطاقة الهوية الوطنية.

- وبعد ذلك صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إن وجدت).

- وفي هذه الخطوة أحضر مستند يثبت الحالة المهنية للعامل.

- والآن أوجد وثيقة تثبت عنوان السكن.

- وفواتير حديثة للمرافق (غاز، كهرباء، مياه).

- وأخيراً الضغط على “إرسال الطلب”.

وتصرف أيضاً وزارة العمل منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة وذلك بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، وهو مع بداية شهر رمضان المبارك الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مستوى معيشتهم خلال الشهر الكريم.

وتُعتبر هذه المنحة هي جزءًا من سلسلة المنح التي تقدمها الوزارة سنويًا للعمالة المسجلة لديها، والتي تشمل أيضاً ست منح رئيسية يتم صرفها في المناسبات المتباينة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة من أجل دعم العمالة غير المنتظمة وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم.

وتكون هذه المنح كدعم مباشر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لدى الوزارة، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية وتقليل الأعباء المعيشية عنهم.

ارتفاع نسبة منحة العمالة غير المنتظمة حتى 1500 جنيه

تعتبر منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة هي ثاني منحة يتم صرفها خلال عام 2025، وذلك عقب منحة عيد الميلاد المجيد، والتي تم صرفها خلال شهر يناير الماضي.

وتم ارتفاع نسبة قيمة المنح المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حيث تمت مضاعفتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه في أول العام ثم إلى 1500 جنيه بدءاً من المنحة الحالية، وذلك بهدف تعزيز مستوى الدعم المادي المقدم لهم ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المواسم المتباينة.

منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

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قبل رمضان.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي http www manpower gov eg