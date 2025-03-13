1500 جنيه منحة عيد الفطر 2025 وخطوات الحصول عليها

منحة عيد الفطر 2025.. في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة العمال في القطاع غير الرسمي.

حيث يتواصل العمل على رفع مستوى الدعم المقدم للعمال غير المنتظمين، الذين يعانون من غياب التأمينات الاجتماعية أو مزايا العمل المستقرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتلقة بمنحة عيد الفطر 2025.

مواعيد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

تتمثل المنحة في صرف 6 دفعات سنويًا للمستفيدين، على النحو التالي:

1. المولد النبوي الشريف

2. عيد الميلاد المجيد

3. شهر رمضان المبارك

4. عيدي الفطر والأضحى

5. عيد العمال

وتُعتبر منحة رمضان 2025 هي الثانية التي يتم صرفها هذا العام، بعد منحة يناير، حيث تأتي هذه الزيادة بعد قرار الحكومة بزيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه في شهر رمضان، في إطار تعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

منحة عيد الفطر 2025

الفئات المستحقة للحصول على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة مجموعة من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيون

عمال البناء

المزارعون

عمال الصيد

الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت

شروط التقديم للحصول على منحة عيد الفطر 2025

يجب على المتقدمين للمنحة استيفاء عدة شروط أساسية، أبرزها:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.

3. أن تكون الحرفة المدونة في بطاقة الرقم القومي هي ذاتها التي يعمل بها المتقدم.

4. أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

5. أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.



كيفية التسجيل في منحة عيد الفطر 2025

تتم عملية التسجيل من خلال المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها وزارة القوى العاملة ومديرياتها في مواقع العمل المختلفة، تتوجب على المعنيين بالمنحة تقديم بياناتهم بشكل دقيق لضمان شمولهم في قاعدة بيانات الوزارة.

كما تسعى وزارة القوى العاملة إلى توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، حيث يبلغ العدد الحالي المسجل في قاعدة البيانات نحو مليون و164 ألف عامل، مع خطة لزيادة هذا العدد إلى 2.5 مليون عامل في الفترة القادمة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

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