رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. بالخطوات

تستعد وزارة العمل لصرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة, والتي تعد الثانية خلال العام بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة ليبلغ قيمتها 1000 جنيه, وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف منحة رمضان 2025

حددت وزارة العمل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2025 ليكون مع بداية الشهر الكريم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة ضمن برنامج يضمن تقديم مساعدات مالية دورية لهم وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، والذي ينظم صرف ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، وتشمل:

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية أو مصدر دخل ثابت.

ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أتاحت وزارة العمل إمكانية التسجيل للحصول على المنحة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل “اضغط هنا”. اختيار خيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025. ملء البيانات المطلوبة، والتي تشمل: رقم بطاقة الهوية.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إن وجدت).

مستند يثبت المهنة الحالية.

وثيقة تثبت عنوان السكن.

فواتير حديثة للخدمات العامة (كالمياه أو الكهرباء أو الغاز). الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التسجيل.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين التحقق من حالة طلب المنحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى قسم العمالة غير المنتظمة في الموقع “اضغط هنا”. الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة. إدخال رقم البطاقة القومية. عرض حالة الطلب مباشرة على الموقع.

المناسبات التي يتم فيها صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرص الدولة على تقديم الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة في عدة مناسبات سنوية، تشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الأضحى المبارك.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة يوم العمال.

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