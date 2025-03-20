يحرص الكثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة يوميًا، خاصة موعد أذان الفجر، لأداء الصلاة في وقتها والاستعداد ليوم جديد بعبادة تُقربهم من الله، ومع اختلاف التوقيت بين المحافظات، يبحث الصائمون أيضًا عن توقيت الأذان لضبط مواعيد إمساكهم عن الطعام

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 رمضان في مختلف المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:36ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:32ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:29 ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:27ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:28 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:55 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:19 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:17

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:21ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:34ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:33ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:31ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:18ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:27ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:22 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:31 ص

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