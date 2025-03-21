أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر مارس 2025 والمنحة الرمضانية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025، وذلك في إطار دعم الأسر المصرية وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعمة، كما أعلنت عن منحة إضافية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تهدف إلى زيادة قيمة الدعم المخصص للأسر المستحقة.

ويعرض لكم الموجز قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025:

الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

السكر: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.

الدقيق: دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيهًا، و400 جرام بسعر 6.50 جنيهًا.

البسكويت (يويوز سادة): 1.50 جنيه.

الخل 5%: 900 مل بسعر 6 جنيهات.

اللبن المجفف: 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيهًا.

صابون الغسيل: 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

صابون التواليت: 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيهًا.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك: 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

تفاصيل المنحة الإضافية لشهر رمضان 2025:

بمناسبة شهر رمضان المبارك، قررت الوزارة صرف منحة إضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2025، كالتالي:

البطاقة التي تحتوي على فرد واحد: صرف كيلو سكر وزجاجة زيت.

البطاقة التي تحتوي على فردين: صرف 2 كيلو سكر و2 زجاجة زيت، بالإضافة إلى سلع أخرى لاستكمال قيمة المنحة.

البطاقة التي تحتوي على 3 أفراد: صرف دعم يصل إلى 250 جنيهًا، يمكن استخدامه لشراء السلع الأساسية المتاحة.

منافذ صرف السلع:

يمكن صرف السلع التموينية من خلال:

المجمعات الاستهلاكية.

منافذ شركات الجملة (العامة والمصرية).

البقالين التموينيين.

فروع مشروع جمعيتي.

زيادة الدعم في شهر رمضان 2025

في إطار استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025، أعلنت عن تقديم دعم إضافي للمستفيدين من بطاقات التموين لمساعدتهم في مواجهة متطلبات الشهر الكريم ،والمنحة الرمضانية تشمل سلعًا أساسية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة ،كما تهدف الوزارة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية خلال فترة رمضان، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية، وتستهدف المنحة الأسر التي تضم عددًا أكبر من الأفراد، حيث ستتراوح قيمة الدعم من 100 إلى 250 جنيهًا وفقًا لعدد أفراد كل أسرة، مما يسهم في رفع العبء المالي عن العائلات الأكثر احتياجًا.

ملاحظة:

يُنصح المستفيدون بمتابعة الرسائل النصية التي تصدرها الوزارة على هواتفهم المحمولة، والتي تحتوي على تفاصيل قيمة الدعم المخصص لهم، وذلك لضمان استفادتهم الكاملة من المنحة الإضافية.

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