موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. إليك التفاصيل الكاملة

زيادة المرتبات والمعاشات.. في إطار جهود الدولة من أجل دعم المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة، تتهيئ الحكومة لتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، وذلك بناءً على التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين وأصحاب المعاشات.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

زيادة المرتبات والمعاشات

تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

وتأتي هذه الخطوة في ضوء القرارات التي قد اعتمدتها الحكومة مؤخرًا بهدف ضبط السياسات المالية وأيضاً إتاحة حماية اجتماعية أوسع، حيث تشمل هذه الزيادة تعزيز الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للمرتبات، وذلك إلى جانب زيادة مخصصة لأصحاب المعاشات.

ارتفاع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025

قد قرر المجلس القومي للأجور ارتفاع نسبة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه وذلك مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس أيضاً، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة قد قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت وهو (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك بناءً على تعريفهم الوارد في قانون العمل.

موعد الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، موعد زيادة المرتبات 2025، موضحاً أنه سوف يتم صرف ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، وذلك بداية من أول يوليو القادم.

وتابع وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الإنتهاء من الزيادة المقبلة في شهر يوليو القادم، التي سوف تصل إلى 15%، كما سوف يشرح الصندوق جميع التفاصيل قريبًا.

الحد الأدنى للأجور عقب الزيادة الجديدة

ويلفت إلى أن الحد الأدنى للأجور ازداد إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في شهر مارس الجاري 2025، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية التي قد بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.

- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه.

زيادة المرتبات والمعاشات 2025

اقرأ أيضاً:

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. هتقبض علاوة غلاء المعيشة امتى؟

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 والحد الأدنى للأجور