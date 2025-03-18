موعد زيادة المرتبات للعاملين بالقطاعين العام والخاص

زيادة المرتبات للعاملين.. قرر المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات للعاملين ليصل لـ 7000 بدلًا من 6000، في القطاع الخاص مع وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل.

موعد صرف الزيادة في مرتبات العاملين

وخلال السطور التالية يستعرض موقع الموجز مقدار الزيادة في زيادة المرتبات للعاملين بالقطاعين الخاص والعام وموعد تطبيقها وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلي للأجور.

الحد الأدني للأجور بعد الزيادات الجديده

زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه

درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه

الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه

الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه.

الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص

ومن المقرر أن تتطبق الزيادة في زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص بالتزامن مع صرف مرتبات شهر مارس الجاري والمقرر له البدأ في 23 مارس الجاري، علي أن يكون الحد الأدني للأجور 7000 جنيه.

موعد صرف الزيادة في مرتبات العاملين

مجلس الوزراء يقرر زيادة الأجور والمعاشات

وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تبدأ الحكومة في زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك من أجل تحسين دخل المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الحالية.

تفاصيل زيادة العلاوات في المرتبات والمعاشات

علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه بعد أن كانت 400 جنيه.

علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.

زيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمقدار 500 مليون جنيه.

زيادة في حافز تطوير المعلمين بمقدار 500 مليون جنيه.

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