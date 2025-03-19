زيادات جديدة في المعاشات وصرف مبكر لدعم المواطنين قبل العيد

المعاشات.. تترقب الأوساط المصرية أخبارًا سارة تتعلق بزيادات المعاشات وصرفها المبكر، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

المعاشات

صرف مبكر لمعاشات أبريل 2025



أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ يوم 25 مارس الجاري، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين قبل عطلة العيد.

وأكد أن أصحاب المعاشات يمكنهم الصرف من البنوك، مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، ما يتيح مرونة كبيرة في عمليات السحب على مدار أيام العمل الرسمية والإجازات.

زيادة 25% لمعاشات تكافل وكرامة



أكد وزير المالية، أحمد كاجوك، أن معاشات برنامج تكافل وكرامة ستشهد زيادة بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025، كإجراء دائم وليس مؤقتًا، وذلك لضمان تحسين مستوى معيشة المستفيدين من البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث ستصل التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة إلى 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

زيادة 15% للمعاشات العامة في يوليو المقبل



إلى جانب زيادة تكافل وكرامة، سيتم رفع قيمة جميع المعاشات الأخرى بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا للحزمة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها الرئيس السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الزيادات تأتي استجابة سريعة للتوجيهات الرئاسية ببدء تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل حلول العام المالي الجديد.

300 جنيه إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال رمضان



في سياق متصل، أعلن وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كدعم لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، وذلك لمساعدة 4.7 مليون أسرة على مواجهة الأعباء المعيشية خلال الشهر الكريم.

المعاشات

قرارات تعكس التزام الحكومة برعاية المواطنين



تعكس هذه القرارات التزام الدولة بدعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى معيشتها، سواء من خلال الزيادات الدائمة في المعاشات أو صرف المستحقات المالية مبكرًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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