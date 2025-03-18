جدول صرف معاشات شهر أبريل 2025.. اعرف المواعيد قبل العيد

معاشات شهر أبريل 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، المقرر أن يبدأ اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك لنحو 13 مليون مستفيد في جميع أنحاء مصر.

وقد أضافت الهيئة تسهيلات للمستفيدين فيما يخص أماكن صرف المعاشات وطرق الاستعلام عن القيم المستحقة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطو التالية جدول صرف معاشات شهر ابريل 2025.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

يبدأ صرف المعاشات في الأول من أبريل 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل فئة مستحقة.



أماكن صرف معاشات أبريل 2025:

1. مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

2. ماكينات الصراف الآلي (ATM).

3. منافذ فوري وكروت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المعاش المستحق عن شهر أبريل 2025 عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط اضغط هنا.

معاشات لشهر أبريل

شرائح معاشات لشهر أبريل 2025:

تم تقسيم المعاشات إلى شرائح مالية وفقًا للمبالغ التالية:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.



كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2025

يمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل المعاش عبر موقع الهيئة من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، من هنا.

2. اختيار "صاحب معاش".

3. الضغط على "الخدمات التأمينية".

4. اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

5. إدخال الرقم القومي.

6. الضغط على "استعلام" للحصول على تفاصيل المعاش.

هذه الخطوات توفر للمواطنين وسيلة سهلة ومباشرة للاستعلام عن مستحقاتهم المالية لشهر أبريل 2025، بما يضمن لهم سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

اقرأ أيضًا: