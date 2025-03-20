موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025: خطة التطوير والتجارب الجديدة

أعلنت وزارة الزراعة المصرية والشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة عن موعد الافتتاح الرسمي بعد الانتهاء من تطوير الحديقة، ومن المقرر أن يتم افتتاح حديقة الحيوان في شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد عمليات تطوير واسعة تهدف إلى تحويل الحديقة إلى وجهة سياحية عالمية ومتكاملة.

ويعرض لكم الموجز موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة لعام 2025.

خطة التطوير الجديدة:

تتضمن خطة التطوير ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان عبر نفق حديث، مما سيسهل التنقل بين الحديقتين ويعزز تجربة الزوار، كما تشمل الخطة تحديث المرافق والمعالم داخل الحديقة، مع التركيز على الحفاظ على المعالم التاريخية مثل كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، والقاعة الملكية، بالإضافة إلى جزيرة الشاي والجبلاية، وسيتم أيضًا تطوير المتحف الحيواني لتوفير تجربة تعليمية وترفيهية للزوار.

التجارب الجديدة في الحديقة:

ستتم إضافة العديد من الأنشطة والعروض التفاعلية التي تعتمد على المساحات المفتوحة والبيئات الطبيعية للحيوانات ،ومن ضمن هذه الأنشطة، سيتمكن الزوار من إطعام الحيوانات، كما سيكون هناك جولات مع مربي الحيوانات لتعريف الزوار بالمزيد عن حياة الحيوانات في بيئتها الطبيعية ،وهذا التطوير سيجعل حديقة الحيوان مكانًا مثاليًا للعائلات والطلاب والمهتمين بالحياة البرية.

الافتتاح الجزئي في عيد الفطر:

من المتوقع أن يتم فتح جزء من الحديقة بشكل جزئي خلال عيد الفطر 2025، بينما سيتم الافتتاح الكامل في سبتمبر 2025، وهذا التحول في حديقة الحيوان يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع السياحي والترفيهي، مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للحديقة.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي:

من المتوقع أن يكون لهذا التطوير تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، حيث سيعزز من جذب السياح المحليين والدوليين، كما سيخلق المشروع فرص عمل جديدة في مجال السياحة، مثل المرشدين السياحيين، والعاملين في خدمات الطعام والمرافق، وإضافة إلى ذلك، سيعزز من وعي الزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية من خلال الأنشطة التعليمية.

ويُعتبر مشروع تطوير حديقة الحيوان والأورمان خطوة هامة نحو تعزيز السياحة البيئية في مصر، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التراث الطبيعي والتاريخي، وتوفير أنشطة ترفيهية وتعليمية للزوار، مما يسهم في رفع مستوى السياحة في البلاد.

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