موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025 ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

بعد انتظار طويل، تستعد حديقة الحيوان لفتح أبوابها مجدداً أمام الجمهور، ولكن هذه المرة بوجه جديد ومفاجآت غير متوقعة، حيث مرت بمرحلة تطوير شاملة، ويتسأل العديد هل ستكون أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان الجديدة مناسبة لجميع الفئات؟ وفيما يلي يكشف الموجز موعد افتتاح حديقة الحيوانات.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025

وكشفت بعض المصادر بوزارة الزراعة في أحد اللقاءات التلفزيونية عن موعد افتتاح حديقة الحيوان قائلاً: من المتوقع أن يتم افتتاح حديقة الحيوان للجمهور في شهر سبتمبر المقبل من السنة الميلادية الجديدة 2025، مشيرًا إلى أن الحديقة مازالت في تحت طائلة التطوير الشامل.

حديقة الحيوان

أسعار تذاكر حديقة الحيوان الجديدة؟

وبشرت وزارة الزراعه المواطنين بشأن أسعار تذاكر حديقة الحيوان الجديدة بعد التطوير الذي شهدته، حيث أن سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة، لن تكون مرتفعة بعد تطويرها و افتتاحها للجمهور.

حديقة الحيوان

حديقة تلال الفسطاط في القاهرة

هناك العديد من المصريين لا يعلمون أن الحكومة المتمثلة في وزارة الاسكان، تقوم بتنفيذ وإنشاء أكبر حديقة في الشرق الاوسط في محافظة القاهرة، وهي حديقة تلال الفسطاط، والتي تقع بجوار متحف الحضارة وبحرية عين الصيرة، بقلب القاهرة التاريخية.

حديقة تلال الفسطاط في القاهرة

إنشاء حديقة تلال الفسطاط في القاهرة

حديقة تلال الفسطاط يتم إنشائها على مساحة 500 فدان، وهي عبارة عن قطعة أرض كانت تستخدم سابقا كمقلب للمخلفات، وكشف وزير الاسكان أن حديقة تلال الفسطاط سوف يتم انشائها من أجل زيادة المساحات الخضراء في القاهرة القديمة، ومن المقرر أن تكون منطقة متنزهات جديدة للمواطنين.

حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة

حديقة تلال الفسطاط سوف تضم 14 بوابة رئيسية وايضا 8 مناطق، وسوف يتم المراعاة في إنشائها إحياء التراث المصري بمختلف العصور التي مرت على مصر، والأنباء السارة أنها ستكون متنفسًا لسكان القاهرة ومنطقة هامة للتنزه على غرار حديقة الأزهر الشريف

اقرأ أيضاً:

آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وموعد افتتاحها رسميًا

بعد غيابها 12 شهراً..موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الزائرين

«حديقة الحيوان» تشعل مناقشات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ