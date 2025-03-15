موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025.. كشفت شركة «حدائق»، وهي المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025

وبناءً على ذلك كشفت الحكومة عن موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025 رسميًا أمام الجمهور سوف يكون في شهر سبتمبر في العام الحالي 2025، وشددت الشركة أن الحديقة سوف تقدم تجربة ترفيهية متكاملة بناءً على أعلى المعايير العالمية، وذلك مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على التراث التاريخي العريق.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025.. وأظهر محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة يمثل انطلاقة جديدة في مجال الترفيه والسياحة في جمهورية مصر العربية، حيث تم بالفعل العمل مع نخبة من الخبراء العالميين بهدف ضمان إتاحة بيئة مثالية لرعاية الحيوانات، وذلك مع تطوير البنية التحتية للحديقة بناءً على أحدث المعايير، مضيفًا أن المشروع يستهدف جعل الحديقة واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وهي التي تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة.

متى سوف يتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

كما شدد عبدالفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة «حدائق»، على أن الشركة تمكنت استضافة مؤتمر الإتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) لأول مرة في جمهورية مصر العربية، مما يحسن ذلك من مكانة الحديقة على المستوى الدولي.

وتابع أن موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025 سوف يمثل نقلة نوعية، حيث سوف تتحول الحديقة إلى وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كافة الأعمار، مع إتاحة أنشطة وعروض تفاعلية تعتمد على المساحات المفتوحة والبيئات الطبيعية للحيوانات.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025

وحرصًا على الحفاظ على القيمة التاريخية للحديقة، فقد تم تطوير كافة الممرات والمباني التراثية مثل كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، وأيضاً القاعة الملكية، وجزيرة الشاي، والجبلاية، مع إضافة أيضاً أنشطة جديدة مثل عروض أسود البحر، وقبة زجاجية لحيوان الميركات، وتجربة مشاهدة أفراس النهر تحت الماء، كما سوف يتم تقديم تجارب فريدة مثل إطعام الحيوانات، وجولات مع مربي الحيوانات أيضاً، مما يضيف ذلك بعدًا تعليميًا وترفيهيًا للزوار.

ومن أجل ضمان تجربة متكاملة، سوف يتم إتاحة عدد من المرافق والخدمات الجديدة، ومن بينها فندق Giza Zoo Safari Glamping، الذي يجمع بين الطبيعة والرفاهية، وبالإضافة إلى سوق التحف والهدايا Zoo Antique Bazaar، والذي سوف يضم مجموعة مميزة من التذكارات المصنوعة يدويًا، إلى جانب المطاعم والمقاهي المنتشرة داخل الحديقة.

وجدير بالذكر أيضاً أن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة يأتي عقب عملية تطوير شاملة، تستهدف إعادة إحياء أقدم وأكبر حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تمتد على مساحة 112 فدانًا وتضم أيضاً أكثر من 186 فصيلًا من الحيوانات والنباتات النادرة، مما يجعلها ذلك وجهة سياحية وتراثية فريدة من نوعها.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة 2025

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