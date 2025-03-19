كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. رابط مباشر

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إعلان نتيجة حجز شقق الاسكان الاجتماعي للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعد الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين، بإبلاغهم بحالة طلباتهم، سواء كانت منطبقة أو غير منطبقة، عبر أرقام الهواتف المسجلة أثناء التقديم الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وقد تلقى المواطنين رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبلهم ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

ويسأل الكثير من المواطنين عن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5، وفيما يلي يوضح الموجز في السطور التالية طريقة الاستعلام بالتفصيل.

- يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال محرك البحث جوجل.

- النقر على الخيار اظاهر أمامه وهو صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- قم بتسجيل حساب خاص بك وذلك عن طريق ترك المعلومات المطلوبة بما فيها الإيميل الخاص بك والرقم القومي وغيره من البيانات

- قم باختيار الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5.

- اترك البيانات المطلوبة منك مثل الرقم القومي وبيانات الحجز.

- وسوف تظهر أمامك إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.

هل يحق للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التظلم؟

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يحق للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التظلم على القرار وذلك ولمدة شهر كامل خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم.

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الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

نتيجة سكن لكل المصريين 5.. خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي