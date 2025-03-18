نتيجة سكن لكل المصريين 5.. خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي

نتيجة سكن لكل المصريين 5.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء إرسال رسائل القبول والرفض للمتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وفي هذا الصدد، يوضح لكم موقع الموجز فيما يلي خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي

نتيجة سكن لكل المصريين 5

وشدد الصندوق أنه تم بالفعل الانتهاء من فرز كل الملفات المقدمة الخاصة بنتيجة سكن لكل المصريين 5، وتحديد موقف كل طلب وذلك بناءً على الشروط والمعايير المعلنة.

وأظهر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرسائل النصية التي تصل إلى المواطنين تتضمن نتيجة سكن لكل المصريين 5، سواء كان بالقبول أو الرفض، وذلك مع توضيح الخطوات التالية.

كما من الممكن الاستعلام عن نتيجة الحجز عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أو من خلال إرسال الرقم القومي إلى رقم الخدمة القصيرة 9311.

نتيجة سكن لكل المصريين 5

ومن ناحيتها أيضاً، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي المواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط قد بلغ 762 ألفًا، وذلك في حين سدد 589 ألفًا مقدمات جدية الحجز، وقد سجل 571 ألفًا منهم بياناتهم كاملة عبر الموقع الإلكتروني.

ولفتت إلى أنه سوف يتم فتح باب التظلمات رسميًا من يوم 23 مارس وحتى يوم 24 أبريل 2025، لمن لم تنطبق عليهم الشروط أو واجهوا مشكلات في استكمال البيانات.

وشددت أيضاً على أن المواطنين الذين لم يستطيعوا التسجيل رغم سدادهم مقدمات الحجز، سوف يُتاح لهم التسجيل ورفع أوراقهم خلال فترة التظلمات، بناءً على رسائل نصية توجه إليهم.

كما سوف يتم رد مبالغ الحجز للمستبعدين خلال 14 يومًا عبر البريد، ولكن ترد الأموال للمستبعدين من المرحلة الحالية في فترة لا تتجاوز 30 يومًا.

خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

نتيجة سكن لكل المصريين 5.. ووفر صندوق الإسكان الاجتماعي خدمة معرفة خطوات التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا وذلك عبر موقعه الرسمي.

ومن الممكن أيضاً لأي مواطن غير مستوفٍ للشروط تقديم التظلم عن طريق الخطوات الآتية:

- في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (من هنا).

- ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن موجودًا.

- وبعدها الدخول إلى صفحة الاستعلام عن نتيجة الطلب وفتح نموذج التظلم.

- وبعد ذلك إدخال رقم الطلب وتحديد سبب التظلم من القائمة المتاحة.

- وأيضاً كتابة شرح تفصيلي لسبب التظلم.

وبالإضافة إلى رفع المستندات الداعمة (مثل شهادة دخل، إيصالات سداد، أو أي أوراق تثبت صحة البيانات).

ومراجعة البيانات جيدًا قبل الضغط على زر "إرسال التظلم".

وأخيراً يتم فحص التظلمات والبت فيها خلال فترة التظلمات، مع إخطار المواطنين بالنتائج عقب دراستها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

1- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق هذا الرابط الإلكتروني الخاص بنتيجة الفرز.

2- ويتمّ اختيار الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5.

3- والآن العمل على إدخال الرقم القومي و استعراض النتيجة.

4- وفي هذه الخطوة سوف تظهر النتيجة على الموقع.

ومن الممكن إرسال رسالة نصية إلى رقم 9311، تحتوي على الرقم القومي للمتقدم وسوف يرد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عليك في رسالة نصية بالنتيجة.

نتيجة سكن لكل المصريين 5

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