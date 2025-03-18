نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل وموعد التظلم
يبحث عدد من المواطنين عن نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي، إذ يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للكشف عن نتائج تخصيص وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2025، والذي يستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب استكمال عمليات مراجعة وفرز ملفات المتقدمين، على أن يتم إرسال النتائج رسميًا اليوم.
نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي
وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي، بالإضافة إلي موعد فتح باب التقديم على التظلمات.
نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي
يمكن للمواطنين معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر عدة طرق، تشمل:
- الرسائل النصية (SMS): سيتم إرسال رسائل عبر الهاتف المسجل تتضمن حالة الطلب، سواء كان مستوفيًا للشروط أم لا، مع توضيح الخطوات التالية.
- الموقع الإلكتروني: يمكن الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
- إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 9311 لمعرفة موقف الطلب.
وكشفت وزارة الإسكان من خلال بيان لها، أن يبدأ إرسال رسائل نصية SMS، على رقم الهاتف الخاص بالمتقدم التي سبق وعمل على تسجيلها ضمن البيانات عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي غدًا الثلاثاء الموافق 18 مارس، وتحتوي الرسالة سواء انطباق الشروط على شقق الإسكان الاجتماعي أو عدم الانطباق.
موعد فتح باب التقديم على التظلمات
فيما سيتم فتح باب التقديم على التظلمات بالنسبة للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان شقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 5) خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 أبريل المقبل أي مدة الشهر.
معايير تحديد الأولوية في الحجز
يذكر أنه يتم تحديد المستفيدين وفقًا للأولوية التالية:
- المتزوج ويعول
- الأرمل/الأرملة ويعول
- المطلق/المطلقة ويعول
- المتزوج ولا يعول
- الأعزب (بما في ذلك المطلق أو الأرمل الذي لا يعول)
- وفي حال التساوي، تُمنح الأولوية للأكبر سنًا.
اقرأ أيضًا:
كيفية التسجيل في موقع وزارة الإسكان الاجتماعي للحصول على خدمات الإسكان
خطوات التظلم على رفض طلب الحجز على شقق سكن لكل المصريين 5
- شقق
- شقق الاسكان الاجتماعى
- نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي
- موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- التظلم على رفض شقق الإسكان
- شروط شقق الإسكان الاجتماعي
- حجز شقق الإسكان الاجتماعي
- نتيجة سكن لكل المصريين 5
- دعم التمويل العقاري
- موعد إعلان أسماء المقبولين في الإسكان
- الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي
- نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- الموجز