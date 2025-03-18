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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل وموعد التظلم

نتيجة تقديم شقق الاسكان
نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

يبحث عدد من المواطنين عن نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي، إذ يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للكشف عن نتائج تخصيص وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2025، والذي يستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب استكمال عمليات مراجعة وفرز ملفات المتقدمين، على أن يتم إرسال النتائج رسميًا اليوم.

نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي، بالإضافة إلي موعد فتح باب التقديم على التظلمات.

نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

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يمكن للمواطنين معرفة نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر عدة طرق، تشمل:

نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان من خلال بيان لها، أن يبدأ إرسال رسائل نصية SMS، على رقم الهاتف الخاص بالمتقدم التي سبق وعمل على تسجيلها ضمن البيانات عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي غدًا الثلاثاء الموافق 18 مارس، وتحتوي الرسالة سواء انطباق الشروط على شقق الإسكان الاجتماعي أو عدم الانطباق.

موعد فتح باب التقديم على التظلمات

فيما سيتم فتح باب التقديم على التظلمات بالنسبة للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان شقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 5) خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 أبريل المقبل أي مدة الشهر.

نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

معايير تحديد الأولوية في الحجز

يذكر أنه يتم تحديد المستفيدين وفقًا للأولوية التالية:

  • المتزوج ويعول
  • الأرمل/الأرملة ويعول
  • المطلق/المطلقة ويعول
  • المتزوج ولا يعول
  • الأعزب (بما في ذلك المطلق أو الأرمل الذي لا يعول)
  • وفي حال التساوي، تُمنح الأولوية للأكبر سنًا.

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