كيفية التقديم على وحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن تمديد فترة التقديم لوحدات مشروع بيتك في مصر، حتى 20 مارس 2025، مما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج فرصة إضافية للاستفادة من هذه المبادرة السكنية المميزة.

وتهدف مبادرة مشروع بيتك في مصر، إلى توفير أكثر من 5000 وحدة سكنية بمستويات ومساحات متنوعة، موزعة على مدن جديدة في مختلف أنحاء مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأمين سكن مناسب للمصريين داخل البلاد وخارجه، وفيما يلي يقدم الموجر كيفية التقديم في مشروع بيتك في مصر

أنواع الوحدات المتاحة في مشروع بيتك في مصر

تتميز المبادرة بتوفير مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتشمل:

شقق سكنية بمساحات متنوعة.

فيلات مستقلة بأحجام مختلفة.

تتوزع هذه الوحدات في عدة مدن جديدة، من بينها العلمين الجديدة والمدن الساحلية الأخرى، مما يوفر خيارات متعددة للمقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في العقارات المصرية.

خطوات التقديم على وحدات "بيتك في مصر

للتقديم على الوحدات السكنية المتاحة، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للمشروع:

1- زيارة الموقع الإلكتروني:

الدخول من هنا

2- تسجيل حساب جديد:

إدخال الرقم القومي واسم المتقدم كما هو مدون في بطاقة الهوية.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

3- رفع المستندات المطلوبة:

صورة جواز سفر ساري المفعول.

صورة من الإقامة سارية المفعول.

4- تأكيد الحساب:

تعيين كلمة مرور وتأكيدها.

استلام كود التفعيل عبر البريد الإلكتروني لإتمام عملية التسجيل.

5- استعراض الوحدات المتاحة:

بعد تفعيل الحساب، يمكن للمتقدمين استعراض الشقق والفيلات المتاحة واختيار الوحدة المناسبة.

بيتك في مصر



قيمة جدية الحجز ورسوم الدراسة

لضمان جدية الحجز، يجب دفع مبلغ معين لكل نوع من الوحدات، بالإضافة إلى رسوم دراسة غير قابلة للاسترداد على النحو التالي:

9900 دولار أمريكي للوحدات السكنية في الأبراج الشاطئية والفيلات.

5000 دولار أمريكي للوحدات السكنية الأخرى.

50 دولارًا رسوم دراسة غير قابلة للاسترداد لجميع الوحدات.

طرق سداد جدية الحجز

يمكن سداد قيمة جدية الحجز عبر:

التحويل البنكي (SWIFT).

شركات الصرافة.

البطاقات البنكية.

يجب التأكد من تدوين كود الحجز في مستند التحويل، ثم رفع إيصال السداد عبر الموقع الإلكتروني بصيغة PDF أو JPG بحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

مواعيد اختيار الوحدات واستكمال الحجز

اختيار الوحدة: من 28 أبريل حتى 14 مايو 2025.

سداد مقدم الحجز:

5% من قيمة الوحدة للأبراج الشاطئية والفيلات.

10% للوحدات السكنية الأخرى.

يجب استكمال دفع المقدم خلال 72 ساعة من اختيار الوحدة، وإلا سيتم خصم 500 دولار من قيمة جدية الحجز.

تأكيد الحجز واستكمال الإجراءات

بعد سداد مقدم الحجز، سيتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني، ولا يمكن تعديل الحجز بعد تأكيده، وعلى المتقدمين استكمال باقي الإجراءات عبر جهاز المدينة المختص، وسداد باقي قيمة الوحدة وفقًا للاشتراطات المالية الواردة في كراسة الشروط.

تعتبر مبادرة بيتك في مصر فرصة مميزة للمصريين المقيمين بالخارج لامتلاك وحدات سكنية في المدن الجديدة، لذا، يجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الإسراع في التقديم واستكمال إجراءات الحجز قبل انتهاء المهلة المحددة في 20 مارس 2025.

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استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي