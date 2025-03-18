أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد ظهور نتيجة شقق "سكن لكل المصريين 5"، حيث سيتم إرسال رسائل رسمية للمتقدمين يوم الثلاثاء المقبل، 18 مارس 2025. لتوضيح موقف كل طلب، مع فتح باب التظلمات لمن لم تُقبل طلباتهم ، ويعرض الموجز خطوات التظلم على رفض طلب الحجز على شقق سكن لكل المصريين 5.



خطوات التظلم على نتيجة "سكن لكل المصريين 5"

يمكن للمتقدمين تقديم التظلم على نتيجة حجز "سكن لكل المصريين 5" عبر اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار "تقديم تظلم" أو "تظلم على طلب حجز شقة" من الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي.

كتابة رقم طلب الحصول على وحدة سكنية.

إرسال التظلم وانتظار الرد من الصندوق بشأن تعديل الطلب أو قبوله.

موعد إعلان نتائج التظلمات

بعد تقديم طلبات التظلم، ستتم إعادة مراجعة الملفات من قبل لجان متخصصة بالصندوق، على أن يتم إخطار المتقدمين بنتيجة التظلم لاحقًا عبر الرسائل النصية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

يعد مشروع "سكن لكل المصريين 5" أحد أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة للمواطنين.

شقق سكن لكل المصريين 5



أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل عدة مدن ومحافظات، منها:

القاهرة الكبرى: أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو.

الصعيد: أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، الأقصر، أسوان.

الدلتا ومدن القناة: الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، بني سويف.

السواحل وسيناء: مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء

شقق جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا

حدائق العاصمة: 13 ألف وحدة.

مدينة 15 مايو: 960 وحدة.

أكتوبر الجديدة: 10 آلاف وحدة.

حدائق أكتوبر: 10،204 وحدات.

العاشر من رمضان: 5،639 وحدة.

برج العرب الجديدة: 1،000 وحدة.

السادات: 300 وحدة.

أسوان الجديدة: 504 وحدات.

المنيا الجديدة: 175 وحدة.

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