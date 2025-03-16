الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي .. الرابط والخطوات

يترقب آلاف المتقدمين إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالًا واسعًا منذ فتح باب الحجز .

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مرحلة فرز مستندات المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، تقترب من الانتهاء، حيث يتم التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن النتيجة خلال الأيام المقبلة، ويعرض الموجز رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.

يستأنف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملية فرز مستندات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بشكل تدريجي فور انتهاء عملية الفرز.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن لجميع المتقدمين معرفة النتيجة الخاصة بهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط: الضغط على أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص" من الصفحة الرئيسية.

اختيار المشروع المُسجل به، وهو "سكن لكل المصريين 5".

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقمًا.

النقر على زر "استعلام" لعرض التفاصيل الخاصة بالطلب.

الاستعلام عن نتيجه الإسكان الاجتماعي

فرز طلبات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

وأوضح الصندوق أنه فور الانتهاء من عملية فرز طلبات حجز شقق "سكن لكل المصريين 5"، سيتم إرسال رسائل SMS للحاجزين سواء المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبقة، عبر أرقام الهواتف المحمولة التي جرى تسجيلها في طلب الحجز المرفق بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

متابعة موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للمتقدم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، معرفة موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وكيفية التعامل معها من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتشمل الآتي:

- صفحة فيسبوك أو الموقع الإلكتروني.

- منصة الشكاوى والمقترحات.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

الإسكان الاجتماعي

واكدت الاسكان في حالة القبول: يتلقى المتقدم رسالة تحتوي على تفاصيل التخصيص والخطوات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

في حالة الرفض: تتضمن الرسالة أسباب الرفض، مع إتاحة فرصة تقديم تظلم لإعادة النظر في الطلب.

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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2025 وإجراءات التظلم