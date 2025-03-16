موعد فتح باب التظلمات للمتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5.. تصدر اهتمام عدد كبير من المواطنين خلال الساعات السابقة، وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين من أجل حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد فتح باب التظلمات للمتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5.

موعد فتح باب التظلمات للمتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5

موعد فتح باب التظلمات للمتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5

إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5

وفيما يتعلق بـ موعد فتح باب التظلمات للمتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، وذلك عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

ولفتت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وأيضاً دعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الإنتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك يكون من خلال النظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، وسجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

ومن الممكن معرفة المزيد من المعلومات عن نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن طريق المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة أيضاً في:

التواصل عن طريق مراكز خدمة العملاء، مثل الإتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي كالتالي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو بواسطة التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

تظلمات شقق سكن لكل المصريين

أظهرت عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يتم فتح باب تظلمات شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين والذي هم غير المنطبق عليهم الشروط وهو ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك يكون خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لإستكمال الأوراق المطلوبة وتصحيح موقفهم، وبما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وشددت الرئيس التنفيذي أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يستطيع التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سوف يتوفر لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع الأوراق اللازمة، وعلى أن يتم فرزها أيضًا وتوفير التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان وذلك عقب انتهاء فترة تظلمات شقق سكن لكل المصريين 5 وذلك بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، وعلى أن يتم لاحقًا- وفي ضوء الوحدات المتوفرة بكل مدينة- ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط بناءً على المعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم أيضاً إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

شقق الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

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موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام بالتفصيل