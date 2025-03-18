الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2025

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جهودها في مراجعة وفرز طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5"، ومع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج، يزداد بحث المواطنين عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي، لمعرفة موقف طلباتهم.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر الموجز، رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2025 وكيفية الحصول عليها وموعد الاستلام

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

للاطلاع على حالة طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط، من هنا . اختيار أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص" من الصفحة الرئيسية. تحديد المشروع السكني "سكن لكل المصريين 5". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام" لمعرفة موقف الطلب وجميع التفاصيل المتعلقة بالوحدة السكنية.

خطوات تقديم التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

في حالة عدم إدراج اسم المواطن ضمن المستفيدين، يمكن تقديم تظلم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. اختيار أيقونة "تقديم تظلم" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي ورقم الطلب الخاص بالوحدة السكنية. إرفاق المستندات التي تدعم موقف المتقدم.

موعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي 2025

سيتم الإعلان عن مواعيد استلام الوحدات السكنية قريبًا.

عملية التوزيع ستتم على مراحل وفقًا لإجراءات وزارة الإسكان.

للاستعلام المباشر عن مواعيد التسليم، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومتابعة التحديثات الدورية.

طرق التعرف على أسباب رفض الطلب

في حالة رفض الطلب، يمكن معرفة سبب الرفض عبر:

الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على فيسبوك.

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

منصة الشكاوى والمقترحات.

الاتصال بمركز خدمة العملاء على الأرقام التالية: 5999 – 5777 – 1188 (من أي هاتف محمول). 090071117 (من أي خط أرضي).

زيارة أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات، مثل: جهاز مدينة 15 مايو. جهاز مدينة دمياط الجديدة. جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وغيرها.



يُشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أهمية متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية لتجنب الشائعات أو الحصول على معلومات غير دقيقة.

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