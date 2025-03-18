موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. سكن لكل المصريين 5

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، حيث شدد شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري انتهى من فرز ملفات المتقدمين، وسوف يتم إبلاغ المتقدمين بحالة طلباتهم، سواء كانت منطبقة أو غير منطبقة، وذلك عبر أرقام الهواتف المسجلة أثناء التقديم الإلكتروني، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل جديدة بشأن شقق سكن لكل المصريين 5

نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 2025

وفيما يلي إليكم موعد إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك إضافة لطرق معرفة نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5، ومعايير تحديد أولويات الحجز.

إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، وذلك عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، حيث تتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية اللازم اتباعها، وذلك بدءًا من غداً الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

إليكم موعد التظلمات واستكمال البيانات

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يفتح باب التظلمات للمواطنين والذين غير المنطبق عليهم الشروط وذلك ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، خلال الفترة من 23 مارس الحالي إلى يوم 24 إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم من أجل إستكمال الأوراق المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن ذلك استمرارهم في الإعلان.

كيفية تحديد أولويات الحجز؟

- المتزوج ويعول.

- الأرمل/ الأرملة ويعول.

- المطلق/ المطلقة ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب (ويشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

كما أظهرت أن الأولوية تُمنح للأسرة ذات العدد الأقل، وفي حين تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

طريقة معرفة نتيجة شقق سكن لكل المصريين

ومن الممكن للمواطن معرفة حالة الطلب وطريقة التعامل عليه عن طريق متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتي تشمل التالي:

- صفحة فيسبوك أو الموقع الإلكتروني.

- منصة الشكاوى والمقترحات.

- الإتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

طرق الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5؟

1- في البداية قم بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنـــــــا).

2- ثم قم باختيار «الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5».

3- وبعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة: «الرقم القومي وبيانات الحجز».

4- وبعد ذلك فور إعلان النتيجة تظهر عبر الموقع الإلكتروني.

ويشار أيضاً إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجراف، موضحًا من خلاله عدد المتقدمين من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين 5، حيث تم بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط، إضافة إلى سداد 589 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، كما لفت إلى أن 571 ألف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

اقرأ أيضاً:

شقق الإسكان الاجتماعي 6..تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر

شقق الاسكان الاجتماعي.. تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر