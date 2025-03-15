شقق الإسكان الاجتماعي 6..تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر

شقق الإسكان الاجتماعي 6.. ينتظر عدد ضخم من المواطنين موعد الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في العام الحالي 2025، حيث يتهيئ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أجل طرح 400 ألف وحدة سكنية قريبًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي كل ما يتعلق حول الطرح الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي 6.

شقق الإسكان الاجتماعي 6

شقق الإسكان الاجتماعي 6

وأظهر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة، تقوم بإتاحة أكبر حزمة ممكنة من شقق الإسكان الاجتماعي 6 لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل أيضاً، مشدداً على أن وزير الإسكان والهيئة الهندسية، وجه بتشكيل مجموعة عمل بهدف دراسة تفاصيل الإعلان من حيث مواقع الوحدات المستهدفة التي سوف يتم الإعلان عنها والأسعار وأسلوب السداد ومساحات الوحدات السكنية.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 6 لمحدودي ومتوسطي الدخل 2025

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة «إكسترا نيوز» إن عدد الوحدات السكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 6، قد بلغت 400 ألف وحدة سكنية، ويتم الإعلان عن كل التفاصيل وطرحها عقب عيد الفطر المبارك.

وتابع «الحمصاني»، أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري والبعض الآخر ينتهي على أقصى تقدير خلال عامين وهذه ميزة ربما غير متاحة في السوق العقارية.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

ومن مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الآتي:

- الوحدات السكنية بمساحات مختلفة.

- وأيضاً جزء من الوحدات السكنية جاهزة للتسليم.

- وبالإضافة إلى إعلان الطرح يتضمن شروط وآليات الحجز والسداد.

- والوحدات السكنية تكون في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

أسعار الوحدات السكنية من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

أظهر متحدث مجلس الوزراء أن هناك مراعاة في البعد الاجتماعي في عملية الطرح، ونظم السداد والأسعار، ويتم أيضاً حصر الأماكن بسبب تواجدها في عدد كبير من المحافظات، ويتم الإعلان عنها عقب حصرها.

أسعار الوحدات السكنية من الإسكان الاجتماعي

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