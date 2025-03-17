الإسكان تعلن نتائج سكن لكل المصريين 5 وتفتح باب التظلمات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من فرز طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، التي تستهدف دعم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وأوضح أن نتائج الفرز ستكون متاحة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين عبر أرقام هواتفهم المسجلة لتوضيح موقف طلباتهم، سواء كانت مستوفية للشروط أو لا، بالإضافة إلى شرح الخطوات التالية الواجب اتخاذها.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

عدد المتقدمين ونتائج الفرز

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرز ملفات المتقدمين تم في وقت قياسي نظرًا للأعداد الكبيرة من الطلبات، وأوضحت الأرقام التالية:

عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط: 762 ألف مواطن.

عدد المواطنين الذين سددوا مقدمات جدية الحجز: 589 ألف مواطن.

عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: 571 ألف مواطن.

فتح باب التظلمات

أعلنت مي عبد الحميد أنه سيتم فتح باب التظلمات للمواطنين الذين لم يستوفوا الشروط، وذلك لمدة شهر من 23 مارس حتى 24 أبريل 2025، ويتيح ذلك للمواطنين فرصة استكمال المستندات وتصحيح الأوضاع لضمان استمرارهم في المنافسة على الوحدات السكنية.

إتاحة فرصة التسجيل المتأخر

أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وسيتم إتاحة فرصة لهم للتسجيل ورفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التظلمات.

استرداد المبالغ للمواطنين غير المستوفين للشروط

سيتم إخطار المواطنين الذين لم يستوفوا الشروط بعد انتهاء فترة التظلمات، وسيتمكنون من استرداد المبالغ التي سددوها عبر مكاتب البريد خلال 14 يومًا من تاريخ الإخطار، أما المواطنون الذين لم يتمكنوا من الحصول على الوحدات بسبب عدم توفرها لهم أو عدم تلبيتهم للأولويات المحددة، فسيتم إخطارهم بسحب المبالغ خلال 30 يومًا.

بدء إجراءات الاستعلام الميداني

في المرحلة القادمة، سيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني للمتقدمين الذين طلبوا الوحدات السكنية في المناطق التي تم الإعلان عن جاهزيتها، وتشمل هذه المناطق: أبوتشت، إدفو، أرمنت، إسنا، البدارى، الحمام، القرنة، المنيا، بني مزار، جهينة، دمشقيين، ساحل سليم، طهطا، قوص، كوم أمبو، مركز السادات، ومنفلوط.

التواصل مع صندوق الإسكان

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على مزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية الرسمية للصندوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، كما يمكنهم التواصل مع مراكز خدمة العملاء عبر الأرقام الهاتفية المخصصة.

اقرأ أيضا : محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية مفاجئة بمركز دار السلام لمتابعة الخدمات

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تقييم شامل لجميع القيادات بعد عيد الفطر





