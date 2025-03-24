الأونروا تكشف عن نزوح 124 ألف فلسطيني من قطاع غـ ـزة

تشهد الأوضاع في قطاع غـ ـزة تـ ـدهور غير مسبوق وكوارث إنسانية وسط حرب الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل في حق الشعب الفلسطيني، مما أدي إلى نزوح آلاف من الفلسطينيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وعدد حالات النزوح التي شهدها القطاع وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا).

الأونروا تكشف عن حصيلة حالات النزوح من قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الاثنين، نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في قطاع غـ ـزة، منذ استئناف إسرائـ ـيل عملياتها العسكرية في كل أنحاء القطاع.

قطاع غـ ـزة

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم، إن النازحين أجبروا على الفرار من القصـ ـف الذي لا هوادة فيه في قطاع غـ ـزة تحمل العائلات ما لديها من القليل دون مأوى، ولا أمان، ولا يوجد مكان تذهب إليه".

وأشارت الأونروا إلى أن السلطات الإسرائـ ـيلية قطعت كل المساعدات، الطعام شحيح والأسعار ترتفع، هذه كارثة إنسانية، مشددة على ضرورة أن ينتهي الحصار.

حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المستمر على قطاع غـ ـزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا و21 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجـ ـرحى 113,274 جريحًا.

وأوضح المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، أن من بين الشهداء في قطاع غـ ـزة هناك 15.613 طفلاً، من بينهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بينما ولد 247 طفلاً في أتون الحـ ـرب واستشهدوا في نفس الوقت.

7% من سكان غـ ـزة أصبحوا ضحايا لـ الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

كما بيّن المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 7% من إجمالي سكان قطاع غـ ـزة أصبحوا ضحايا لهذه الحـ ـرب الوحشية، ما بين شهيد وجريح.

قطاع غـ ـزة

تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غـ ـزة

وأشار المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الأوضاع الصحية في قطاع غـ ـزة تتفاقم بشكل كبير، حيث يحتاج أكثر من 25 ألف مصاب إلى علاج وتأهيل طويل المدى، فيما بلغ عدد حالات البتر نحو 4.700 حالة، من بينهم حوالي 850 طفلًا.

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