عاجل.. إسرائـ ـيل تعلن تنفيذ أنشطة عسكرية جديدة في قطاع غـ ـزة

صعَدت إسرائـ ـيل من عـ ـدوانها علي قطاع غـ ـزة وعمليتها العسـ ـكرية في مشهد يعكس تطورات خـ ـطيرة ومتلاحقة، وسط سقوط آلاف المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأحداث في قطاع غـ ـزة وتفاصيل التصعيد العسكري الإسرائـ ـيلي في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة، مع ارتفاع أعداد الضحايا يومًا بعد يوم واستمرار استهداف المناطق المدنية.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية في قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ أنشطة عسـ ـكرية في قطاع غـ ـزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

قطاع غـ ـزة

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع في قطاع غـ ـزة بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية لـ قطاع غـ ـزة بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يوسع عملياته العسكرية في مدينة رفح

ويأتي ذلك وسط توسيع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غـ ـزة لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائـ ـيلية في جنوب وشمال ووسط قطاع غـ ـزة.

حصيلة الشهداء جراء الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن حصيلة الشهداء جراء الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية على مناطق متفرقة من قطاع غـ ـزة ارتفعت إلى 51 شهيدًا منذ فجر اليوم، وسط تصعيد عسكري متواصل تشنه القوات الإسرائـ ـيلية على مختلف مناطق القطاع.

الأعمال العسـ ـكرية في قطاع غـ ـزة

ومنذ ساعات الفجر، قصفت المقاتلات الحربية الإسرائـ ـيلية منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غـ ـزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استهدفت المدفعية الإسرائـ ـيلية محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، بينما فتحت آليات الاحتـ ـلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غـ ـزة، قبل أن تنفذ الطائرات غارة جوية جديدة على المدينة، مخلفة المزيد من الضحايا.

وفي جنوب قطاع غـ ـزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 25 غارة خلال ساعات على مدينة خانيونس، استهدفت منازل وسيارات وخيامًا للنازحين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

قطاع غـ ـزة

وفي وسط قطاع غـ ـزة، قصفت المدفعية الإسرائـ ـيلية شمال مخيم النصيرات، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

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