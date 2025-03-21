تفاصيل العملية البرية التي بدأتها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة

العملية البرية في قطاع غـ ـزة.. بدأ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عملية برية في شمال قطاع غـ ـزة وسط تواصل الغـ ـارات الوحشـ ـية والقصـ ـف العنـ ـيف علي المدنيين في القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل العملية البرية التي شنها جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة، بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه، وما أسفرت عنه من سقوط مئات الشهداء والمصابين من جانب المدنيين في قطاع غـ ـزة وخاصة الأطفال والنساء.

تفاصيل العملية البرية لـ إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة

أكد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، إلى أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غـ ـزة، موضحًا أنه هـ ـاجم مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قـ ـذائف مضادة للدروع تابعة لحركة حماس في بيت لاهيا.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن قواته سيطرت على وسط محور نتساريم في قطاع غـ ـزة وأن الهدف من العملية هو وضع خط فاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غـ ـزة إذا لزم الأمر.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يحظر انتقال سكان غـ ـزة على محور صلاح الدين

كما قرر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حظر انتقال سكان قطاع غـ ـزة على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.

الخارجية الفلسطينية تدين جـ ـرائم الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية

ومن ناحية أخري، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جـ ـرائم هدم المنازل المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما يتعرض له مخيم جنين من تهـ ـديدات بهـ ـدم ما يزيد على ٦٠ منزلاً، بما يعنيه ذلك من تدمـ ـير واسع النطاق للمخيمات وتغيير جغرافيتها وتهجير سكانها بشكل نهائي عنها.

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتـ ـحام الاستفزازي الذي مارسه نتنياهو للضفة الغربية المحتلة

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها بشدة، الاقتـ ـحام الاستفزازي الذي مارسه نتنياهو للضفة الغربية المحتلة وتصريحاته التحريضية العنصرية المشحونة بالتهديد بتفـ ـجير الأوضاع بالضفة وتدميرها.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التصريحات وتعتبرها دعوات استعمارية احلالية تندرج في إطار تكريس الاحتلال وارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والإبادة والضم والتهجير، الأمر الذي يقوض أية فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها انتـ ـهاكات وجـ ـرائم الاحتلال ومظاهر الإبادة ضد شعبنا مع الدول والجهات الأممية المختصة.

قطاع غـ ـزة

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الإبـ ـادة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية ورأيها الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

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