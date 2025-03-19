عاجل..الجيش الإسرائـ ـيلي يصدر أوامر إخلاء من عدة مناطق في غـ ـزة

تشهد الأوضاع في قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة ومأساوية، وسط المـ ـجازر التي ارتكبتها إسرائـ ـيل جراء القصف والغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة علي المدنيين بجميع أنحاء القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة بعد استئناف إسرائـ ـيل عملياتها العسـ ـكرية وانتهاك اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يأمر بإخلاء عدد من الأحياء جنوبي قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية بأن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أصدر أوامر بإخلاء عدد من أحياء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

ووجه جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نداءً لسكان أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان في قطاع غـ ـزة بإخلائها فورًا.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف مناطق سكنية ومخيمات اللاجئين في غـ ـزة

واستهدفت غـ ـارات إسرائـ ـيلية مناطق سكنية ومرافق مدنية في قطاع غـ ـزة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

طائرات الاحتـ ـلال تهـ ـاجم 20 هدفًا في قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بأن طائرات الاحتـ ـلال التابعة لسلاح الجو هـ ـاجمت نحو 20 هدفًا في قطاع غـ ـزة الليلة الماضية.

وزارة الصحة في غـ ـزة: النظام الصحي في حالة انهيار كامل

وفي نفس الصدد، أكدت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة أن النظام الصحي في القطاع في حالة انهيار كامل، حيث تواجه المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أزمة وقود خانقة تؤثر على تشغيل المولدات وأقسام العناية المركزة.

حكومة نتنياهو تعلن استئناف العمليات العسـ ـكرية ضد حماس في غـ ـزة

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائـ ـيلية استئناف العمليات العسـ ـكرية ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة، متهمة الأخيرة برفض مبادرات التهدئة واحتجاز رهائن، وهو ما دفع إسرائـ ـيل إلى تنفيذ ضـ ـربات وصفتها بـ "الموسعة" على مواقع الحركة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو.

قطاع غـ ـزة

حماس تحمل إسرائـ ـيل مسؤولية المـ ـجازر التي ترتكبها في غـ ـزة

ومن جانبها، حمّلت حركة حماس إسرائـ ـيل المسؤولية الكاملة عن المـ ـجازر التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف العـ ـدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

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