ويتكوف: على حماس إلقاء السلاح والخروج من قطاع غزة

شدد مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ويتكوف حماس لابد أن تتخلى عن أسلحتها



جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"

وذلك قبيل مغادرته إلى الدوحة للإنضمام إلى الوسطاء، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.

هذا وقد أكد ويتكوف على أن موقف الإدارة الأمريكية الثابت، مشددًا على ضرورة أن "تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة".



وأضاف: "أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا".

وذلك بالتزامن مع إنطلاق البعثة الإسرائيلية إلى العاصمة القطرية، الإثنين، حيث تُجرى جولة جديدة من المحادثات بوساطة قطر ومصر.



وزير الخارجية الأمريكي ممثلنا فيما يتعلق بعملية تحرير الرهائن هو ستيف ويتكوف

ومن جهته فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن ممثل الولايات المتحدة في عنلية دفع صفقة الأسرى ستكون عبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالتعاون مع الوسطاء القطريين.



وأشار روبيو في تصريحات للصحفيين إلى أن المفاوضات التي أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، مع حماس كانت "مؤقتة" ولم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن.



حماس ترفض تسليم السلاح

بدوره فقد أكد سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس ، الثلاثاء، إن "سلاح المقاومة خط أحمر"، وذلك رداً على المطالب الإسرائيلية بـ"نزع كامل للسلاح من قطاع غزة" قبل الإنتقال إلى المرحلة الثانية من إتفاق الهدنة.

وأوضح أبو زهري في تصريح لوكالة فرانس برس أن "كل حديث حول سلاح المقاومة هراء" وغير قابل للنقاش.

كما أكد على أن "سلاح المقاومة خط أحمر لدى حماس وكل فصائل المقاومة، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض".

وأضاف: "كما أن أي حديث عن ترحيل المقاومين أو أبناء شعبنا من أرضه فهو مرفوض".

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