أبرز ردود الفعل العربية والدولية علي قصـ ـف إسرائـ ـيل لـ غـ ـزة

الغارات الإسرائـ ـيلية على غـ ـزة.. توالت الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية لاستئناف إسرائـ ـيل الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة على قطاع غـ ـزة وسط انتـ ـهاك صارخ لـ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائـ ـيل على وقف عـ ـدوانها في غـ ـزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائـ ـيل على وقف عـ ـدوانها في قطاع غـ ـزة بعدما شنّت الدولة العبرية غارات على القطاع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني

مصر تدين الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

مصر: الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة تشكل انتـ ـهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وأكدت مصر أن الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة تشكل انتـ ـهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار ويعد تصعيدًا خطـ ـيرًا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

مصر تعرب عن رفضها الكامل لكافة الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية

وأعربت مصر مجددًا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها الكامل لكافة الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

قطر تدين تجدد الغارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الغارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة، محذرة من انتهاج الدولة العبرية سياسات تصعيدية تؤدي إلى إشعال المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، الوسيط الرئيس في مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار بين إسرائـ ـيل وحركة حماس، أن استئناف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة يُعدّ تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، محذرة من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها.

فرنسا تستنكر الضـ ـربات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة

بدورها، استنكرت فرنسا الضـ ـربات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة، ودعت إلى وقف فوري للأعمال العـ ـدائية التي رأت أنها تقوّض الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن وتهدّد حياة السكان المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "يجب على جميع الأطراف العودة إلى احترام وقف إطـ ـلاق النـ ـار بالكامل والانخراط بحسن نية في مفاوضات لضمان استدامته".

كما أعرب عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا، وحثّ السلطات الإسرائـ ـيلية على ضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين.

بريطانيا تدعو إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

أما الحكومة البريطانية فقد دعت إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة في أقرب وقت ممكن، بعدما شنّت إسرائـ ـيل ضربات واسعة في القطاع.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نريد أن نرى إعادة العمل باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار هذا في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين "مـ ـروعة".

قطاع غـ ـزة

روسيا تدين تجدد القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

كما أدانت روسيا تجدد القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة الذي أودى بأكثر من 400 ، وقالت الخارجية الروسية: "تأسف موسكو بعمق لاستئناف إسرائـ ـيل عمليتها العسـ ـكرية في قطاع غـ ـزة، وتدين روسيا بشدة أي تحرك يؤدي إلى مقـ ـتل مدنيين وتدمير بنى تحتية اجتماعية".

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