عاجل.. مكتب نتنياهو يعلن استئناف العمليات العسـكرية في قطاع غـ ـزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو استئناف العمليات العسـكرية في قطاع غـ ـزة ضد حركة حماس، وذلك عقب رفض الحركة لمقترحات أمريكية بتمديد وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وينشر “الموجز” تفاصيل إعلان مكتب نتنياهو استئناف العمليات العسـ ـكرية في قطاع غـ ـزة، وما أسفرت عنه الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي القطاع وتعليق حماس علي تطورات الأوضاع في غـ ـزة.

مكتب نتنياهو يصدر تعليمان باستئناف العمليات العسكرية في غـ ـزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي باتخاذ إجراء قوي ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة ردًا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

قطاع غـ ـزة

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له: "أن إسرائـ ـيل ستتحرك من الآن فصاعدًا ضد حركة حماس بقدرة عسـ ـكرية متزايدة".

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات جوية عنـ ـيفة على حماس

وشن الجيش الإسرائـ ـيلي غـ ـارات جوية عنـ ـيفة على حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غـ ـزة مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وأكد الجيش الإسرائـ ـيلي تنفيذ هـ ـجمات واسعة على مواقع تابعة لـ حركة حماس في قطاع غـ ـزة، دون أن يوضح طبيعة الأهداف المستهدفة على وجه التحديد.

ووجه الجيش الإسرائـ ـيلي سكان أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان بإخلائها فورًا.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يـ ـهدد بفتح أبواب الجـ ـحيم على قطاع غـ ـزة

فيما، هـ ـدد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس بأن أبواب الجـ ـحيم ستفتح على قطاع غـ ـزة إذا استمرت الحركة في تهديد الأمن الإسرائـ ـيلي.

وأكدت مصادر ميدانية سماع سلسلة من الانفـ ـجارات العنـ ـيفة في أنحاء متفرقة من قطاع غـ ـزة، تزامنًا مع بدء الضـ ـربات الجوية الإسرائـ ـيلية المكثفة.

مستشفيات غـ ـزة تكشف عن حصيلة ضحايا الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي القطاع

واستهدفت الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية المناطق السكنية ومرافق مدنية في قطاع غـ ـزة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت مستشفيات قطاع غـ ـزة، أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 330 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل وجود العديد من الإصابات الخـ ـطيرة واستمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

حماس تدعو إلى التظاهررفضًا لاستئناف إسرائـ ـيل حـ ـربها علي غـ ـزة

فيما، دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضًا لاستئناف حـ ـرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة.

وقالت حركة حماس في بيانها: "ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليًا رفضًا لاستئناف حـ ـرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غـ ـزة".

نتنياهو

حماس: نتنياهو عاد للحـ ـرب عي غـ ـزة للهروب من أزماته الداخلية

وقال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، عزت الرشق، إن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قرر العودة إلى الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة، مستخدمًا إياها كقارب نجاة للهروب من أزماته الداخلية.

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