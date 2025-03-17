وزير الخارجية يتابع خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في غـ ـزة

استضاف الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، مع أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما دار في الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية بمشاركة وزير الصحة والسكان وأكثر من مائة سفير أجنبي بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة.

وزير الخارجية يستعرض الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة

استعرض وزير الخارجية الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة التى وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لـ قطاع غـ ـزة للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وزير الصحة

وزير الخارجية: مصر تبدأ بالاشتراك مع الأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية

ونوه وزير الخارجية ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غـ ـزة.

وزير الخارجية: خطة إعادة إعمار غـ ـزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع

وشدد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غـ ـزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غـ ـزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وزير الخارجية: مجلس الأمن يدرس مقترح تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية

وأشار وزير الخارجية إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وزير الصحة يستعرض خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة

من جانبه، قدم د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 ألف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحـ ـرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار، مشيراً لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غـ ـزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.

وزير الخارجية

كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.

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أبرز ما جاء في الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة