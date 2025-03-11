حماس تدين إغلاق الاحتـ ـلال معابر قطاع غـ ـزة وتطالب الوسطاء بالتدخل

أدانت حركة حماس مواصلة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إغلاق معابر قطاع غـ ـزة بشكل كامل، وما ترتب عليه من أزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وينشر “الموجز” خلال تعليق حركة حماس علي مواصلة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إغلاق معابر قطاع غـ ـزة بشكل كامل، وأبرز المشكلات التي ترتب علي ذلك.

حماس: غلق الاحتـ ـلال معابر قطاع غـ ـزة يزيد من معـ ـاناة أكثر من مليوني فلسطيني

قالت حركة حماس إن مواصلة الاحتـ ـلال إغلاق معابر قطاع غـ ـزة بشكل كامل يزيد من معـ ـاناة أكثر من مليوني فلسطيني.

حركة حماس

وأضافت حركة حماس أن إغلاق معابر قطاع غـ ـزة يشكل خرقًا لـ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود إلى قطاع غـ ـزة.

وأشارت حركة حماس إلى أن إغلاق معابر قطاع غـ ـزة ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقلان جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في قطاع غـ ـزة.

حركة حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتـ ـلال للالتزام بتعهداته

وطالبت حركة حماس الوسطاء بالضغط على الاحتـ ـلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

حركة حماس تدين استخدام المساعدات ورقة ابتزاز سياسي

وأدانت حركة حماس استخدام المساعدات ورقة ابتزاز سياسي، مؤكدة أن هذه السياسات العـ ـدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة يكشف تداعيات إغلاق معابر قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة إنه مع مرور 10 أيام على إغلاق معابر قطاع غـ ـزة ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع، بدأت تداعيات هذه الجـ ـريمة تظهر بشكل واضح.

وعدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة تلك الآثار، وأبرزها: شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة إلى بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية، مما أدى إلى توقف غالبية المطاعم الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة أن آلاف الأسر اضطروا إلى استخدام الحطب بدلاً من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة أن إغلاق معابر قطاع غـ ـزة أدي إلى تراكم أكوام النفايات، مع عدم قدرة البلديات على رفعها بسبب توقف إمدادات الوقود، إضافةً إلى توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة إلى تفاقمت معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستلزمات الطبية اللازمة لعلاجهم.

سكان غـ ـزة

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة: الاحتـ ـلال الصهيونازي قرر قـ ـتل سكان غــ ـزة ببطء

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة أن هذه ملامح مما يواجهه أكثر من 2.5 مليون إنسان داخل قطاع غـ ـزة، متابعًا: "قرر الاحتـ ـلال الصهيونازي أن يقـ ـتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل".

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