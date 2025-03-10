عاجل.. حماس تكشف عن موقفها من مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون أنهم تعاملوا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، آدم بولي، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتـ ـلال بـ اتفاق وقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة والذهاب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حركة حماس عن تفاصيل محادثاتها مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموقفها من مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي.

حماس تكشف عن تفاصيل مباحثاها من الوسطاء ومبعوث ترامب

قال المتحدث باسم حركة حماس إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ارتكزت على إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة والانسحاب وإعادة الإعمار.

حركة حماس

حماس: الحركة وافقت على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: "الحركة وافقت على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غـ ـزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".

حماس: أولويتنا وقف دائم لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "التزمنا تمامًا بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن الاحتـ ـلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن الشعب الفلسطيني دفعه للهجرة؛ وهذا أضغاث أحلام.

حماس: تحرير الأسرى الإسرائـ ـيليين لن يتم إلا بالتفاوض

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أن حديث الاحتـ ـلال عن خطط عسـ ـكرية لاستئناف القـ ـتال في غـ ـزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تـ ـهديدًا على الأسرى الإسرائـ ـيليين ولن يتم تحريرهم إلا بالتفاوض.

مبعوث ترامب لشؤون الأسرى يكشف كواليس محادثاته مع حماس

وفي السياق ذاته، تحدث مبعوث ترامب لشؤون الأسرى خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائـ ـيلي عن تفاصيل مثيرة حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

قال مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إن حركة حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السـ ـلاح، وعدم التدخل في السياسة.

مبعوث ترامب: حماس عرضت صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى

وأشار مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إلى أن حركة حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سـ ـلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطـ ـلاق نـ ـار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

مبعوث ترامب

مبعوث ترامب: المحادثات مع حماس بشأن الأسرى كانت مفيدة

وقال مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إن المحادثات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غـ ـزة كانت مفيدة جدًا، ولم يستبعد عقد لقاءات إضافية مع حركة حماس.

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