القاهرة وواشنطن تبحثان الخطة المصرية لإعمار غزة لإنهاء المعاناة

الخطة المصرية لإعمار غزة.. أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الخميس 6 مارس، اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبحث آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

الخطة المصرية لإعمار غزة

إجماع عربي ودعم دولي للخطة العربية لإعمار غزة



استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الخطوات الأساسية لـ الخطة المصرية لإعمار غزة، مشيرًا إلى ما تحظى به من تأييد عربي كامل، كما أكدت عليه القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس.

وأوضح أن الخطة المصرية لإعمار غزة ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، توفير الدعم الإنساني، وتعزيز التنمية المستدامة داخل القطاع، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

التعاون المصري - الأمريكي من أجل الاستقرار الإقليم



شدد وزير الخارجية المصري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه من منافع متبادلة في مجالات مختلفة، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد على ضرورة التفاعل الإيجابي والمستمر مع الإدارة الأمريكية؛ لاستعراض تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة، وشرح فوائدها المتكاملة، بهدف حشد الدعم الدولي لتنفيذها بنجاح.

التأكيد على تنفيذ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات



وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، تمهيدًا للبدء في عملية إعادة الإعمار وإنهاء آثار الحرب بشكل كامل في إطار الخطة المصرية لإعمار غزة.

الخطة العربية لإعمار غزة

ترحيب أمريكي بالخطة المصرية لإعمار غزة



من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن ترحيبه بمناقشة الخطة المصرية لإعمار غزة والتعافي، مؤكدًا أنها تتضمن عناصر إيجابية ومقترحات جاذبة تعكس نوايا بناءة تجاه تحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وأبدى رغبته في التعرف على مزيد من التفاصيل حول الخطة المصرية لإعمار غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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