رسائل نارية لـ رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي تتعلق بـ غـ ـزة وحماس

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي إيال زامير، عن خطته الحالية لإدارة الجيش الإسرائـ ـيلي، ومستقبل الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية مع غـ ـزة وإيران، وذلك بعد توليه مهام منصبه الجديد رسميًا.

وينشر “الموجز” التصريحات النارية التي أدلي بها رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد عن خطته التي سيسير عليها في إدارة الجيش، وكذلك مستقبل الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية مع غـ ـزة وإيران.

خطة رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش

كشفت القناة 12 العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاه إضافي، وذلك في خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الإسرائـ ـيلي.

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد قرر تفكيك وحدة الاستراتيجية بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش الإسرائـ ـيلي.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد أن الجيش الإسرائـ ـيلي سيواصل مراجعة أدائه واستخلاص العبر من أجل التصحيح والتطوير، مضيفًا: "الأيام القادمة ستكون أفضل".

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي: الجيش الإسرائـ ـيلي سيظل جاهزًا لكل السيناريوهات

كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد بمواجهة أي تـ ـهديد داخلي أو خارجي، مشددًا على أن الجيش الإسرائـ ـيلي سيظل جاهزًا لكل السيناريوهات.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد الفشل الأمني الذي تعرضت له إسرائـ ـيل في هـ ـجوم 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية.

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي: نواجه اليوم تحديات مصيرية

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد إن الجيش الإسرائـ ـيلي لم ينجح في منع الاختراق الحدودي، مشيرًا إلى أن القوات العسـ ـكرية الإسرائـ ـيلية تواجه اليوم تحديات مصيرية.

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي: العام الحالي سيكون عام الحـ ـرب وخاصة علي غـ ـزة وإيران

وفيما يتعلق بمستقبل الحـ ـروب التي تخوضها إسرائـ ـيل علي عدة جبهات، قال رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي إيال زامير إن العام الحالي سيكون عام الحـ ـرب مع التركيز على غـ ـزة وإيران.

وتطرق رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد للحديث عن الأسرى الإسرائـ ـيليين، قائلًا إن إعادة الأسرى الإسرائـ ـيليين واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعًا.

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي: سنقود الجيش نحو النصر الحاسم

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد: "لن ننسى صرخات الاستغاثة التي أطلقها الضحايا، وسنقود الجيش الإسرائـ ـيلي نحو النصر الحاسم".

الجيش الإسرائـ ـيلي

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي: الحـ ـرب لم تنتهِ بعد مع حركة حماس

وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد على أن الحـ ـرب لم تنتهِ بعد، مؤكدًا أن حركة حماس تعرضت لضــ ـربات قاسـ ـية، لكنها لم تُخضع بالكامل، مضيفًا إن إسرائـ ـيل تواجه حـ ـرب وجودية ستستمر حتى استعادة المختطفين وتحقيق الحسم.

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