مصر تؤكد على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية و لأمن الخليج العربي

التطلع لشراكات استراتيجية مع دول الخليج.. أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، تطلع بلاده إلى بناء شراكات استراتيجية مع دول الخليج، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

موقف مصر من القضية الفلسطينية

كما شدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا وجود إجماع عربي على التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن مصر ترفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى.

مصر تدعم تمكين السلطة الفلسطينية

تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة أضاف عبد العاطي أن مصر تدعم ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، في إطار الحل السياسي الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تهدد أمنها القومي.

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