وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آليات تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة

أجرى وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، الإثنين، وزير الخارجية والهجرة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية إستعرضا خلال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان سبل توفير الدعم لتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة



و أستعرضا الوزيران تفاصيل القرارات الصادرة عن القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة في الرابع من مارس الجاري ، وعلى رأسها الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وسبل حشد الدعم الدولي لها في ظل ما حظيت به من إشادة واسعة من الدول، وسبل تنفيذ المراحل والعناصر المختلفة للخطة.

وآليات حشد الدعم الدولي اللازم لتوفير الموارد المالية واللوجيستية لتنفيذ خطة مصر لإعادة إعمار غزة

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت خلال إجتماعها الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر.



عبد العاطي يبحث مع ممثلة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وفي ذات الإطار فقد أطلع عبدالعاطي خلال إتصال هاتفي أخر، الاثنين، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على خطة إعمار غزة التي تم طرحها في القمة العربية الطارئة بالقاهرة.



كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع،



و في سياق متصل فقد شدد عبدالعاطي على أهمية تنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع أطرافه.

وأكد عبد العاطي على ضرورة "إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

إسرائيل تعتبر خطة مصر مجحفة بحقها

بدورها فقد أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق عن إستياؤها من أن بيان القمة العربية التي عقدت في القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة لم يتناول حقائق الوضع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد البيان : "نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة".

و أضاف البيان : "يستمر البيان في الاعتماد على السلطة الفلسطينية والأونروا - فقد أظهر كلاهما مرارا وتكرارا الفساد ودعم الإرهاب والفشل في حل القضية".

وشدد البيان : "الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! بدلاً من ذلك، رفضت الدول العربية هذه الفرصة، دون منحها فرصة عادلة، وتستمر في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل".

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