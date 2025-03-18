عاجل.. إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات جوية عنـ ـيفة علي غـ ـزة

شنت دولة إسرائـ ـيل ضـ ـربات جوية جديدة على حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غـ ـزة، متعهدة بـ "تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استئناف إسرائـ ـيل حربها في قطاع غـ ـزة وانقلابها علي اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي وقعته بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

إسرائـ ـيل تستأنف ضـ ـرباتها الجوية العنـ ـيفة على حركة حماس

وجهت إسرائـ ـيل ضـ ـربات جوية عنـ ـيفة على حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

غارات إسرائـ ـيل علي غـ ـزة

وأكدت مصادر ميدانية سماع سلسلة من الانفـ ـجارات العنـ ـيفة في أنحاء متفرقة من قطاع غـ ـزة تزامنًا مع بدء الضـ ـربات الجوية الإسرائـ ـيلية المكثفة علي أنحاء القطاع.

وأكد الجيش الإسرائـ ـيلي تنفيذ هجمات واسعة على مواقع تابعة لـ حركة حماس في قطاع غـ ـزة، دون أن يوضح طبيعة الأهداف المستهدفة على وجه التحديد.

مستشفيات غـ ـزة تكشف عن حصيلة ضحايا الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي القطاع

وفي السياق ذاته، أعلنت مستشفيات قطاع غـ ـزة، أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 330 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.

وفي نفس الصدد، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائـ ـيلية في بيان، أنها أصدرت تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي باستهداف حركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غـ ـزة.

وسائل إعلام إسرائـ ـيلية: الضـ ـربات الجوية استهدفت قيادات بارزة في حماس

من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائـ ـيلية أن الضـ ـربات الجوية الإسرائـ ـيلية استهدفت قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية بارزة في حركة حماس.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يـ ـهدد بفتح أبواب الجـ ـحيم على غـ ـزة

فيما، هـ ـدد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس بأن أبواب الجـ ـحيم ستفتح على قطاع غـ ـزة إذا استمرت الحركة في تهديد الأمن الإسرائـ ـيلي.

وقالت الحكومة الإسرائـ ـيلية أنها استأنفت عملياتها العسـ ـكرية ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة، وذلك عقب رفض الحركة لمقترحات أمريكية بتمديد وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وفق ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو.

نتنياهو: أصدرت تعليمات باتخاذ إجراء قوي ضد حماس في غـ ـزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي باتخاذ إجراء قوي ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة ردًا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "إسرائـ ـيل ستتحرك من الآن فصاعدًا ضد حركة حماس بقدرة عسـ ـكرية متزايدة".

نتنياهو

إسرائـ ـيل تنسف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وجاء هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الذي أعقب الاتفاق السابق لوقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي تم توقيعه بين إسرائـ ـيل وحركة حماس، والذي توسطت فيه أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن رفض حركة حماس للمقترحات الأمريكية الأخيرة لتمديد التهدئة قد عجّل بعودة العمليات العسكرية في قطاع غـ ـزة، الأمر الذي ينذر بموجة جديدة من العنـ ـف والمعاناة الإنسانية في قطاع غـ ـزة المحاصر.

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