حكومة غـ ـزة تكشف عن جـ ـرائم الاحتـ ـلال جراء إغلاق معابر القطاع

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة عن الأوضاع الإنسانية والكارثية التي يمر بها سكان قطاع غـ ـزة بسبب استمرار إغلاق معابر القطاع من قبل الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة عن الأوضاع الإنسانية والكارثية التي يعيشها سكان قطاع غـ ـزة بسبب استمرار إغلاق المعابر.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة إن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أقدم بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطـ ـلاق النـ ـار على إغلاق شامل لكل معابر قطاع غـ ـزة، متسببًا في تفاقم الأوضاع الإنسانية والكارثية في جميع القطاعات الحيوية، في انتهاك صـ ـارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

سكان غـ ـزة

إغلاق معابر غـ ـزة أدى إلى تعطيل إدخال الوقود وغاز الطهي

‏وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام" إن إغلاق معابر غـ ـزة أدى إلى تعطيل إدخال الوقود وغاز الطهي، ما تسبب في توقف عشرات المخابز عن العمل، مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غـ ـزة؛ يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسـ ـية بفعل الحـ ـرب وتداعياتها والحصار.

الإعلامي الحكومي في غـ ـزة: منع إدخال المواد الأساسية يرقى إلى جـ ـريمة خنق جماعي

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة إن منع إدخال المواد الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، يرقى إلى جـ ـريمة خنق جماعي تمارسها قوات الاحتـ ـلال بسبق الإصرار والترصد، مستهدفة حياة الأبرياء ومفاقمة المعاناة الإنساني.

الإعلامي الحكومي في غـ ـزة: إغلاق المعابر أدي إلى شللٍ كاملٍ لقطاع المواصلات

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة إلى أن سياسة الإغلاق الممنهجة ومنع إدخال الوقود لم تتوقف عند حد تعطيل المخابز والمؤسسات الحيوية، بل تسببت في شللٍ كاملٍ لقطاع المواصلات، مما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وشلّ قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وحرمان آلاف المواطنين والموظفين والعمال من الوصول إلى مصالحهم وأماكن عملهم.

وذكر أن هذا الحصار الخانق لم يترك مجالًا للحياة الطبيعية في غـ ـزة، بل حوّلها إلى سجنٍ كبير يُحاصر فيه الإنسان في أبسط حقوقه الأساسية.

ولفت إلى أن هذه الجـ ـريمة المركبة تُضاف إلى سجل الاحتـ ـلال الحافل بالانتـ ـهاكات، وهي محاولة مفضوحة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر التضييق على كل تفاصيل حياته اليومية، وهو ما لن ينجح فيه الاحتـ ـلال، ولن يكسر عزيمة شعبٍ صامدٍ لا تزيده المؤامرات إلا إصرارًا على نيل حقوقه الفلسطينية المشروعة.

الإعلامي الحكومي في غـ ـزة يطالب المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتـ ـلال لفتح المعابر

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة من التداعيات الكارثية لهذا الإغلاق، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتـ ـلال؛ من أجل فتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، والسماح بدخول الوقود ومواد الإغاثة.

سكان غـ ـزة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غـ ـزة: "بدون ذلك فإننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة ستكون وصمة عار على جبين العالم الصامت أمام هذه الجـ ـرائم، لن نقبل أن يُترك شعبنا الفلسطيني يواجه المـ ـوت جوعًا وبردًا ومعاناةً، وعلى الجميع تحمل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه هذه الجـ ـريمة المستمرة.

اقرأ أيضًا

أبرز ما جاء في الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة

حماس تدين إغلاق الاحتـ ـلال معابر قطاع غـ ـزة وتطالب الوسطاء بالتدخل