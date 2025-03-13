الخارجية تعلق علي تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب بشأن سكان قطاع غـ ـزة

علقت وزارة الخارجية علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلي بها والتي تتعلق بتراجعه عن موقفه بشأن تهجير سكان غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق وزارة الخارجية علي تصريحات ترامب التي تتعلق بتراجعه عن موقفه بشأن تهجير سكان غـ ـزة.

تعليق الخارجية علي موقف ترامب من سكان قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الخارجية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى أدلى بها أمس الأربعاء أثناء لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غـ ـزة بمغادرته.

ترامب

وزارة الخارجية: موقف ترامب يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غـ ـزة

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها علي أن موقف ترامب يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غـ ـزة، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وزارة الخارجية: مصر تدعو لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "وفي هذا السياق، تشدد مصر على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".

الخارجية: مبادرة ترامب لإنهاء الصـ ـراعات الدولية وإحلال السلام تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه

وأضافت وزارة الخارجية: "وترى مصر أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصـ ـراعات الدولية وإحلال السلام بما فى ذلك فى الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قطاع غـ ـزة

وزارة الخارجية: مصر تدعم كل المبادرات التي تدعو للسلام

وختم وزارة الخارجية بيانها: "وإذ تؤكد مصر على التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".

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