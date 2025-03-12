ترامب يدافع عن إيلون ماسك ويصنف الهجمات على تسلا كـ"إرهـ ـاب داخلي"

في تحول مفاجئ ومثير للجدل، أفادت صحف أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الدفاع عن مستشاره ووزير الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم، من خلال اتخاذ قرار وصفته التقارير بأنه خطير ويفتقر إلى العدالة القانونية.

قرار ترامب المثير

وخلال التالي، يقدم الموجز، تفاصيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدفاع عن مستشاره ووزير الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك.

وبموجب هذا القرار، صنف ترامب أي هجوم على معارضي شركة تسلا على أنه "إرهـ ـاب داخلي"، ما أثار جدلًا واسعًا.

احتجاجات ضد تسلا

وتزامن هذا الإعلان مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد ماسك، بسبب سياساته التي اعتبرها البعض عدوانية تجاه الأمريكيين.

وجاء إعلان ترامب خلال فعالية أقيمت في حدائق البيت الأبيض، بحضور ماسك، الذي يشغل منصب رئيس وزارة الكفاءة الحكومية، إلى جانب كونه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

واشنطن بوست تكشف

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد تم تسجيل أكثر من 12 هجـ ـومًا تخريبيًا استهدف معارض تسلا في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن هذه الاعتـ ـداءات تأتي في سياق الاحتجاجات ضد ماسك وإدارة ترامب.

إيلون ماسك

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن نيته دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض مرة أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي، وتأتي هذه الدعوة بعد التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز التوترات السابقة والعمل على تعزيز التحالف بينهما في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.

توترات سابقة بين ترامب وزيلينسكي

العلاقات بين ترامب وزيلينسكي شهدت توترات في عام 2019 بسبب التحقيقات المتعلقة بالمحادثات بينهما، مما أدى إلى حدوث خلافات حادة، ولكن يبدو أن هذه الخلافات قد تم تجاوزها الآن ،وفي تلك الفترة، كانت هناك اتهامات متبادلة، حيث كان التحقيق في محادثات ترامب مع زيلينسكي جزءًا من قضية في الكونغرس الأمريكي، والتي أثرت على العلاقات بين البلدين، ومع ذلك، يبدو أن الطرفين قد تجاوزا هذه الخلافات ويسعيان الآن إلى العمل معًا من أجل تعزيز التعاون في القضايا الأمنية والسياسية.

اقرأ أيضًا

تفاصيل استئناف المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا واتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الفورية

مدير المركز الفرنسي: فرنسا تراقب بقلق التحولات في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا