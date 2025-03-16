تفاصيل القيود الصارمة التي فرضتها إسرائـ ـيل على منظمات الإغاثة في غـ ـزة

تواصل دولة إسرائـ ـيل ارتكاب جـ ـرائمها البشعة وحـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة، والتي تتمثل في فرض قيود علي منظمات الإغاثة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين لإجبارهم علي التهجير.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر الجـ ـرائم التي ارتكبتها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة والتي بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين.

إسرائـ ـيل تبدأ في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة في غـ ـزة

ومن جانبها، كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائـ ـيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غـ ـزة .

قطاع غـ ـزة

وتأتي الضوابط التي وضعتها إسرائـ ـيل ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ما هي الإجراءات الجديدة التي فرضتها إسرائـ ـيل علي المنظمات الإنسانية في غـ ـزة؟

وتشمل الإجراءات الجديدة لـ إسرائـ ـيل فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية في غـ ـزة، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد التي وضعتها إسرائـ ـيل تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائـ ـيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.

تعليق منظمات الإغاثة علي القيود التي وضعتها إسرائـ ـيل عليها

وفي السياق ذاته، عبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من القيود التي وضعتها إسرائـ ـيل، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية و قطاع غـ ـزة.

كما أبدت منظمات الإغاثة قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخـ ـطر.

كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائـ ـيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.

وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.

وأكدت بعض منظمات الإغاثة أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.

وزير الشتات الإسرائـ ـيلي يعلق علي القيود التي وضعتها إسرائـ ـيل علي عمل منظمات الإغاثة

في نفس الصدد، زعمت إسرائـ ـيل أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائـ ـيل.

قطاع غـ ـزة

وقال وزير الشتات الإسرائـ ـيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى تقويض الدولة.

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